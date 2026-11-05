Centro del Vino Concha y Toro presenta cartelera con experiencias, gastronomía y celebraciones

El Mes del Carmenere, el Día del Merlot y el Día del Enoturismo marcarán noviembre en el Centro del Vino Concha y Toro, con una programación que invita a disfrutar del vino a través de la gastronomía, las degustaciones, las visitas y entretenidas sorpresas.

Noviembre llega con varios motivos para brindar en Pirque. Durante todo el mes, el Centro del Vino Concha y Toro desplegará una cartelera especial en torno al vino y el enoturismo, con actividades que tendrán al Carmenere como uno de sus grandes protagonistas, además de jornadas especiales para celebrar el Merlot y el turismo enológico.

En el marco del Mes del Carmenere, quienes visiten el Centro del Vino podrán encontrar un 30% de descuento en vinos seleccionados de la tienda de Pirque o Wine Shop, incluyendo Terrunyo. La celebración también llegará a la mesa: durante noviembre, el restaurante contará con un menú especial pensado para maridar con Carmenere, invitando a descubrir esta variedad a través de la gastronomía.

Los tradicionales Wine O’Clock del mes se sumarán a la celebración y estarán dedicados exclusivamente a Concha y Toro 1883 Carmenere, ofreciendo una nueva oportunidad para detenerse, probar y brindar durante la visita.

La programación continuará también en Instagram, donde se realizará un concurso por cinco botellas de Carmenere de distintas marcas del portafolio, cuyo sorteo tendrá lugar el 24 de noviembre.

Merlot también tiene su día

El 7 de noviembre, la atención estará puesta en otra variedad emblemática: el Merlot. Para celebrarlo, el Wine O’Clock tendrá como protagonista a Marques de Casa Concha Merlot, mientras que la Gran Barra ofrecerá una activación especial de tapa más copa de 60 ml de Marques de Casa Concha Merlot por $7.000.

Durante la jornada, además, habrá un 30% de descuento en los Merlot disponibles en la tienda, con excepción de los vinos íconos.

Una celebración especial para el Día del Enoturismo

La cartelera seguirá el 8 de noviembre con el Día del Enoturismo, una fecha especialmente significativa para un espacio que invita a descubrir el vino a través de la historia, la experiencia y el territorio.

La celebración llega, además, en un momento muy especial para el Centro del Vino Concha y Toro, que recientemente fue reconocido como South America’s Leading Tourism Winery 2026 en los World Travel Awards. Tras obtener este galardón regional, hoy se encuentra nominado a World’s Leading Tourism Winery 2026, la categoría mundial de estos premios. Las votaciones estarán abiertas hasta el 9 de noviembre y quienes quieran apoyar su candidatura pueden hacerlo en este enlace de votación.

Para celebrar el Día del Enoturismo, el Centro del Vino ofrecerá un 30% de descuento en la Visita Guiada Premium, utilizando el cupón WTA30. El beneficio estará disponible exclusivamente para turistas chilenos, mediante compras online, y no será acumulable con otros descuentos.

Pero habrá algo más. Durante la experiencia, los visitantes podrán estar atentos para encontrar un Golden Ticket, una sorpresa que les permitirá ganar premios y sumarle un ingrediente inesperado al recorrido.

Así, entre Carmenere, Merlot, gastronomía, degustaciones y experiencias, noviembre se presenta como una nueva invitación a viajar hasta Pirque y vivir el vino más allá de la copa, recorriendo y disfrutando las distintas propuestas del Centro del Vino Concha y Toro.

Para realizar tu reserva, visita enoturismo.conchaytoro.com