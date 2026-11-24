En la instancia, representantes de la CMF, la banca y el mundo corporativo coincidieron en que la sostenibilidad ya no puede verse como un área aislada, sino como un eje intrínseco del negocio que exige trazabilidad, métricas comparables y rigor financiero.

El financiamiento sostenible entró en una etapa de mayor exigencia. Hoy, el mercado está poniendo el foco en la trazabilidad de los recursos, la comparabilidad de la información y la capacidad de demostrar impacto. Esa fue una de las principales conclusiones de la primera edición del encuentro “Financiamiento sostenible: ¿dónde está hoy el valor?”, organizado por Entel.

La instancia tuvo un panel con la participación de Catherine Tornel, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); Carmen Gloria Silva, gerente de Políticas Públicas y Sostenibilidad de Banco Santander; Soledad Errázuriz, gerente de Operaciones Financieras de Colbún; y Francisca Florenzano, gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel.

El encuentro tomó como punto de partida la experiencia de Entel en financiamiento sostenible. La compañía expuso cómo ha utilizado este tipo de instrumentos para avanzar en proyectos orientados al cierre de brechas de conectividad, la digitalización y la economía circular en Chile, con proyectos como el Programa Primera Respuesta, Fondo 55+ y la Ruta Circular.

Desde la perspectiva regulatoria, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, señaló que “desde la CMF estamos trabajando para que sea más fácil, rápido y menos costoso para las empresas acceder al mercado financiero. Nuestro objetivo es impulsar un mercado de capitales más atractivo, con más emisores y más inversionistas, pero siempre resguardando que estos últimos cuenten con información relevante y confiable para tomar sus decisiones”.

Además, agregó que “la sostenibilidad no puede entenderse como un concepto separado ni como un área al margen del negocio. Su verdadero sentido está en la mirada de largo plazo: aquello que genera valor para la sociedad también es lo que, en el tiempo, fortalece el valor de la empresa y se refleja en sus resultados. Por eso, la sostenibilidad no debe verse solo desde el financiamiento o la inversión, sino como una dimensión intrínseca del modelo de generación de valor, de la forma en que la empresa contribuye a la sociedad y construye, a partir de ello, su propio valor financiero”.

En la instancia, Paula Raventós, gerente de Relación con Inversionistas, planteó que el valor del financiamiento sostenible está en conectarse con la gestión del capital, la evaluación de riesgos y la creación de valor de largo plazo. Variables como la eficiencia energética, las emisiones y el desempeño ambiental y social tienen efectos concretos en la operación, en los estados financieros y en la relación con inversionistas. En Entel, explicó, esta lógica es parte del día a día: se refleja en la forma de reportar al mercado y en la integración de la estrategia de sostenibilidad 2030 al corazón del negocio. Hoy la sostenibilidad es un componente esencial de la creación de valor, y el desempeño financiero, social y ambiental están interconectados. Ese valor se materializa en una mejor gestión de riesgos, en transparencia hacia los inversionistas mediante métricas claras y comparables, y en la capacidad de comunicar el impacto a los grupos de interés.

Desde la mirada de la banca, Carmen Gloria Silva, gerente de Políticas Públicas y Sostenibilidad de Banco Santander, sostuvo que “el desafío del financiamiento sostenible no es solo seguir expandiéndose ni limitarse a fijar metas, sino movilizar más recursos y hacerlo cada vez mejor: con mayor transparencia, mejor coordinación y un foco claro en financiar las inversiones que realmente pueden transformar la economía. Hoy, la sostenibilidad ya no puede entenderse como algo aparte, sino como parte del corazón del negocio, y la reportería o los informes integrados no son más que el reflejo de lo que las empresas hacen día a día para avanzar en esa dirección”.

A su vez, Soledad Errázuriz, gerente de Operaciones Financieras de Colbún, sostuvo que “la inversión sostenible permite llevar la sostenibilidad al corazón del negocio, y ahí está su verdadero valor. No se trata de entenderla como un ámbito separado, sino de incorporarla en todas las decisiones de la empresa: en el financiamiento, en la inversión, en el desarrollo de proyectos y en la gestión de riesgos. Hoy ya no basta con que una iniciativa sea rentable o técnicamente viable; para crear valor real, también debe considerar sus impactos sociales, ambientales y estratégicos. En ese sentido, la sostenibilidad no se aplica de manera estandarizada, porque en cada empresa se expresa de forma distinta según su industria, su estrategia y su modelo de negocio”.

La señal de fondo, coincidieron los participantes, es que el financiamiento sostenible empieza a consolidarse como un espacio en el que el mercado exige la misma disciplina que en cualquier otra decisión de asignación de capital: información útil, trazabilidad y resultados verificables.