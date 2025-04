La gran noche del nuevo EL DÍNAMO

Portada de la Revista D en el lanzamiento del nuevo proyecto de El Dínamo

La noche del miércoles 9 de abril la Galería de Arte de Patricia Ready, en Vitacura, se llenó de luces, contenido periodístico y emoción.

Al cumplir 15 años de existencia como medio digital, fue lanzado el renovado proyecto de EL DÍNAMO, que desde ahora incluye un nuevo sitio web, nuevo diseño, nuevos periodistas y columnistas, nuevas secciones… y una revista de papel quincenal.

Con la asistencia del directorio de Giro País, que encabeza Katherine Echaíz e integran Mariana Aylwin, Juan José Santa Cruz, Rafael Guilisasti, Ricardo Escobar y Fernando Alvear, fueron presentados en sociedad los nuevos formatos informativos del grupo editorial.

Tras revisar la historia de EL DÍNAMO en el tiempo, Echaíz indicó que “aunque sabemos que son momentos difíciles para los medios, creemos en el poder y la necesidad de información y con este nuevo proyecto buscamos aportar a nuestra sociedad con un debate informado y de calidad, dando espacio a los diversos intereses y tendencias de la vida contemporánea en política, economía, cultura, innovación, salud, medio ambiente, educación, deportes, gastronomía y entretención”.

A través de distintas plataformas, queremos darle mayor relevancia y valor a los contenidos informativos, al pluralismo, a la libertad de pensamiento y a la reflexión, resguardado los principios de imparcialidad, independencia, responsabilidad y veracidad que ha manejado siempre nuestro proyecto”, agregó.

Por su parte, el director ejecutivo del nuevo EL DÍNAMO, el periodista Felipe Bianchi, presentó el nuevo equipo e indicó que “queremos promover un nuevo espacio de encuentro y conversación, rescatar los valores de la cultura y el buen hablar, dejando de lado los gritos, los insultos, las cancelaciones y las retroexcavadoras, hoy convertidas en motosierras. Nos declaramos, ante todo, optimistas”.

El sitio web de EL DÍNAMO versión 2025 es dirigido por la periodista Loreto Moya e incluye, tanto para el espacio digital como para la revista D, un potente y variado grupo de escritores, columnistas, ilustradores, fotógrafos y periodistas integrado, entre otros, por Paula Comandari, Bárbara Rebolledo, Matías Del Río, Rafael Gumucio, Patricio Fernández, Alejandra Mustakis, Alejandra Wood, Carolina Robino, Ernesto Ayala, Ximena Urrejola, Jimena Villegas, Claudia Guzmán, Claudia Alamo, María José Viera-Gallo, Gonzalo Maza, Andrea Elliot, Manuel Santelices, Bárbara San Martín, Eduardo Arriagada, Gonzalo Saavedra, Pablo Halpern, Jaime de Aguirre, Felipe Assadi, Hernán Passalacqua, Luis Bellochio y Juan Diego Santa Cruz.

Asistieron al lanzamiento y acompañaron la presentación del nuevo EL DÍNAMO el presidente y vicepresidente del Senado, Manuel José Ossandón y Ricardo Lagos Weber. A ellos se unieron los senadores Juan Antonio Coloma, Javier Macaya e Iván Moreira; el ex presidente del Senado y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez; los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de Ñuñoa, Sebastián Sichel; la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; la ex presidenta de Icare, Karen Thal; el candidato a la presidencia Johannes Kayser y el precandidato y dirigente deportivo Harold Mayne Nicholls.

También asistieron los empresarios Sergio Bitar, Bernardo Larraín Matte, Jorge Errázuriz, Fernando Echeverría, Óscar Guillermo Garretón, Andrés Santa Cruz y Arturo Clement; el rector de la UGM, Sergio Mena; los abogados Juan Ignacio Correa y Gabriel Zaliasnik; el ex embajador Pedro Pablo Díaz; los ex ministros Ricardo Solari, Isabel Plá, María Emilia Undurraga, Magdalena Matte y Clemente Pérez.

Las ex diputadas María José Hoffmann y Marcela Sabat, el economista Andrés Benítez, los arquitectos Felipe Assadi y Marcial Cortés Monroy, el publicista Diego Perry; la directora de prensa de Carolina Tohá, Paula Recart, y el jefe de prensa de Michelle Bachelet, Diego Zurita, también participaron de la actividad.

Finalmente, se unieron a ellos en una noche inolvidable, llena de anécdotas y sabrosas informaciones de primera mano, los periodistas Fernando Paulsen, Carolina Urrejola, Angélica Bulnes, Monserrat Álvarez, Roberto Cox, Rita Cox, Ángel Carcavilla; la directora de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica, Luz Márquez de la Plata; la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibañez, Magdalena Browne, y la presidenta del directorio de Canal 13, Carolina Alschwager.