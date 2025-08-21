Solamente Unidos: la campaña que destaca la importancia de buscar apoyo en materia de salud mental

Figuras del deporte y el esperctáculo hablaron de la importancia de buscar apoyo para enfrentar los problemas de salud mental.

Una de cada tres personas reconoce haber tenido algún problema de salud mental en Chile, la que representa la principal causa de licencias médicas en el país y que afecta en mayor medida a niños, adolescentes y adultos jóvenes.

En ese contexto, quienes conviven, cuidan y acompañan a estas personas tienen una labor valiosa, pero compleja, de brindar apoyo en la recuperación, se lanzó la iniciativa Solamente Unidos, con la cual busca recalcar que la salud mental no es un problema individual, sino que requiere un compromiso global.

“Solamente Unidos es una invitación a abrir la mirada, a romper el silencio y movilizar a la sociedad en torno a una problemática extendida y sensible como es la salud mental, pero desde una óptica positiva, esperanzadora y real, donde las propias personas afectadas tienen una voz”, recalcan desde la agencia.

Los testimonios que reafirman la importancia del apoyo para enfrentar los problemas de salud mental

Con el ánimo de apoyar esta iniciativa, la actriz y comunicadora Katherine Salosny entregó su testimonio, en el que admitió que “hablar de salud mental no es un tema fácil en Chile, pero para mí no es un tema difícil, porque he tenido retribuciones en términos de conectar con mi propia historia, poder ir hacia atrás, hacia la génesis de mis fisuras más fuertes, de mis traumas más dolorosos, que creo que son conocidos por todos. Hay un libro que escribí. El abuso no es un espectáculo”.

Habló también del “recorrido de sanación que he hecho durante muchos años”, y agradeció a “mis dos grandes terapeutas (…) Sin ellos yo no sé cómo habría seguido“.

Recalcó que su experiencia le enseñó que “una nunca está sola, siempre es posible encontrar la ayuda, pero para eso hay que estar abierta a esas señales que te da la vida”.

“Es posible hablar de salud mental, salir adelante, encontrar ayuda desde la voluntad de querer sanar, Vamos que se puede, siempre se puede“, concluyó.

Otro que habló del tema de la salud mental es el ex futbolista Marcelo Barticciotto, quien apuntó que quiere dar “un mensaje positivo. Es difícil vivir así, con depresión, pero se puede”.

Recordó que desde pequeño tuvo cambios de ánimo y que antes ir a un sicólogo era sinónimo “de no estar cuerdo”, y que toda su juventud vivió esa realidad. Incluso al llegar a Chile vivió su peor crisis, ya que “no quería ir a entrenar, no quería levantarme de la cama, quería dejar la profesión“.

Dijo que luego de hacerse ver lo diagnosticaron con depresión y que debía tratarse por siempre. “Yo tuve la ayuda de mi familia, de mis hijos, de la gente que me quiere“, resumió.

Por su parte, Christiane Endler agradeció a su esposa, Sofía Orozco, por “apoyarme, acompañarme y levantarme en los momentos más difíciles que nos ha tocado vivir juntas“.

En tanto, Andrés Caniulef agradeció “el cariño que recibo día a día, por esas palabras de aliento, por esas sonrisas de apoyo que me entregan en la calle“.

“Esto lo digo para que vean lo importante y significativo que puede ser el detenerse un minuto y pensar en el otro, pensar que lo puede estar pasando mal y que quizás solamente un palmoteo en la espalda o una buena palabra de aliento le puede hacer bien, porque puedes ser tú el que mañana esté mal“, recalcó.

Además, otras figuras como Pancho Melo, Cristián Arcos y Sebastián Keitel entregaron sus testimonios para recalcar la importancia de contar con ayuda cuando se enfrentan problemas de salud mental.

Revisa los demás testimonios en la página web www.solamenteunidos.cl