El misterio de la calavera encontrada en Grecia: no es humana ni neandertal y tiene 300.000 años de antigüedad

Cuando un grupo de espeleólogos se adentró por primera vez en la cueva de Petralona, Grecia, realizaron un descubrimiento que atrajo un enorme interés para los paleoantropólogos del mundo: una calavera, aparentemente de humana, recubierta parcialmente por una estalagmita. Mayor fue la sorpresa cuando científicos no lograron clasificar dicho cráneo como humano o neandertal.

Estos hechos, ocurridos en 1959 y 1960, siguen hasta el día de hoy persiguiendo el debate científico, pasando por todo tipo de revisiones y polémicas, que ponen un halo de misterio sobre los orígenes y la diversidad de los primeros europeos. Con dataciones dispares, la comunidad científica llegó a oscilar su antigüedad entre 170.000 hasta 700.000 años.

El motivo de la problemática se debe a que el fósil se encontraba cubierto por capas sucesivas de mineral, además de estar encajado en una pared, debido a la acción de corrientes y sedimentos. Sin embargo, un reciente estudio de la revista Journal of Human Evolution, aplicando tecnología de datación por series de uranio, concluyó que el elemento que recubre la calavera tiene unos 277.000 años y, por consiguiente, la calavera de Grecia tendría una antigüedad en torno a los 300.000 años.

La investigación además confirma que el propietario del cráneo vivió en plena época pleistocénica, coincidiendo geográficamente con los neandertales, a pesar de no pertenecer a ese linaje, sino a otro habitualmente clasificado como Homo heidelbergensis. El tamaño y la robustez del fósil, junto al desgaste moderado de sus dientes, llevan a pensar a expertos que se trataba de un varón adulto joven.

Los autores del reciente trabajo subrayan que el hallazgo de Petralona no encaja ni con la morfología de los Homo sapiens ni con la de los neandertales, a pesar de situarse en una breve ventana de coexistencia y transición evolutiva. Finalmente, lo que logró desvelar la calavera es la complejidad de las migraciones y de los cruces entre poblaciones antiguas, y cómo la ciencia sigue reescribiendo el pasado europeo con la aparición de nueva información.