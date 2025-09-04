Giorgio Armani muere a los 91 años: la importancia del diseñador italiano en el mundo de la moda

Conocido como Rey Giorgio, el diseñador construyó un imperio de moda y lujo valorado en más de £10.000 millones.

Durante esta jornada, la casa de moda Giorgio Armani anunció la muerte de su creador a los 91 años. Según un comunicado de prensa compartido por la firma, el magnate y diseñador falleció pacíficamente en su casa en Milán, casi dos meses después de la celebración de su cumpleaños, el 11 de julio pasado.

“Con infinita tristeza, Armani Group anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza motriz: Giorgio Armani“, publicó la firma.

Su ausencia en el desfile Milan Men’s Fashion Week de junio fue la primera vez que se perdió su propio evento, dando una clara señal. En los días previos a su muerte, revisó y aprobó materiales visuales para la celebración del 50º aniversario de su carrera.

Conocido en Italia como Re Giorgio (Rey Giorgio), dirigió el grupo que lleva su nombre desde 1975. Fundada en Milán aquel año, la marca alcanzó reconocimiento internacional y pasó a asociarse con la exclusividad y un estilo global refinado. Bajo su liderazgo, la empresa se expandió al prêt-à-porter (ropa lista para llevar), la alta costura, los accesorios, las fragancias, la decoración del hogar y la hostelería, incluyendo Armani Hotels & Resorts, Armani Casa y la línea de confitería Armani Dolci.

Lanzó submarcas como Emporio Armani, Armani Jeans y Armani Junior. En 1981, abrió el primer Emporio Armani en Milán, mientras que en 2004, creó EA7, una línea con prendas técnicas y funcionales que reflejaban la elegancia de la casa.

Con esa última submarca forjó vínculos con el deporte, patrocinando a equipos como al AC Milan y la selección italiana de fútbol. Tenistas como Alexander Bublik, Lorenzo Sonego y Matteo Arnaldi la vistieron en el circuito ATP, de la misma manera que atletas italianos llevaron sus diseños en múltiples Juegos Olímpicos, incluyendo los de Londres 2012 y Río 2016.

En el momento de su muerte, había construido un imperio de moda y lujo valorado en más de £10.000 millones (más de 13 billones de pesos chilenos), lo que lo situaba entre los diez italianos más ricos y dentro de los 210 mayores multimillonarios del mundo.

La historia de Giorgio Armani

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, Italia, y creció junto a su hermana menor Rosanna y su hermano mayor Sergio. La Segunda Guerra Mundial obligó a su familia a trasladarse al campo, donde creó disfraces para muñecas con trapos, un temprano indicio de su talento para el diseño.

Su primer gran paso llegó en Nino Cerruti, donde se formó como diseñador, creando destacadas prendas de hombre, además de aprender de corte, confección y selección de tejidos. La firma se centró inicialmente en el prêt-à-porter masculino tras su propuesta.

Su primera colección masculina en 1975 llamó la atención por una chaqueta deconstruida y sin forro que redefinió la sastrería. Comenzó con una chaqueta sin forro, pantalones sencillos y una paleta cromática urbana, colocando el prêt-à-porter italiano en el mapa mundial.

Actores vistieron Armani dentro y fuera de la alfombra roja, y sus looks de etiqueta y vestidos de noche fueron habituales en los festivales de Cannes y Venecia. Sus estilos sastreros favorecían los tejidos suaves y los tonos apagados, con estampados y líneas arquitectónicas que realzaban el cuerpo. Estableció una silueta relajada y una estética de minimalismo y sobriedad, con cortes limpios y colores neutros influenciados por los viajes y la estética oriental.

Armani no diseñó solo ropa, sino un estilo de vida construido sobre el equilibrio y la medida.