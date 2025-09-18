Cumpleaños y desfiles: la vida social de los Chihuahuas que marca tendencia en los parques de Chile

Con su carácter leal, tamaño ideal para espacios pequeños y una creciente presencia en redes sociales, los chihuahuas se han ganado un lugar protagónico en hogares chilenos.

En los últimos años, los Chihuahuas han experimentado un notable aumento en popularidad, posicionándose como una de las razas más solicitadas en los hogares chilenos.

Su tamaño pequeño, que los hace ideales para vivir en departamentos, junto a su personalidad alerta y leal, los ha convertido en una opción atractiva para personas solteras, familias y adultos mayores. Además, su presencia en redes sociales, películas y celebridades que los adoptan como mascotas ha reforzado su imagen como perros de compañía modernos y con estilo.

Este fenómeno también ha generado un incremento en la crianza de Chihuahuas, así como una mayor presencia en veterinarias, peluquerías caninas y tiendas especializadas. Sin embargo, expertos advierten que su auge debe ir acompañado de una tenencia responsable, ya que, pese a su tamaño, los chihuahuas requieren educación, socialización y cuidados veterinarios específicos.

El desafío ahora es equilibrar su popularidad con el bienestar de los animales y evitar que se conviertan en una moda pasajera.

Instagram Chihuahuas de Concepción.

En conversación con EL DÍNAMO, Marjorie Romero, integrante de la agrupación de Chihuahuas Concepción, indica que la iniciativa de reunirse junto a sus mascotas “empezó con una pequeña junta de de dueños de Chihuahuas. Luego, nos reunimos en pequeños encuentros en la Universidad de Concepción, frente a la facultad de veterinaria”

“Mi hija tenía una Chihuahua Akemi que es una pequeña muy tímida y miedosa ya que fue criada en pandemia, por lo que queríamos que ella conociera a perritos de su tamaño y nos hicimos muy amigas de las administradoras del grupo -que actualmente tiene más de 1.400 seguidores-“.

Marjorie y su hija Antonia, son las encargadas de realizar alianzas perrunas, además de diversas actividades para que los perros disfruten junto a sus dueños y su entorno. “Si alguno de los perritos sufre de algún problema o accidente, nos organizamos y vamos en su ayuda. En las juntas también realizamos cumpleaños para los chihuahuas con tortita especiales para ellos, con adornos, bolsitas de regalo, juegos entretenidos, premios y desfiles para elegir a quién tiene el mejor traje dependiendo de la temática que fue escogida”.

En cuanto a esto último, “la mayoría de los chihuahuas reacciona bien y cómodos con las tenidas de ropa. Además, son súper fotogénicos y se ven todos siempre muy hermosos”, destacó Marjorie Romero, quien tiene dos perros de esta raza.

El club que convierte a los chihuahuas en reyes y reinas por un día

Silvia Correa, que tiene 10 perros Chiguaguas, pertenece al Club de Chihuahuas Chile, que solo en Instagram, suma más de 15 mil seguidores.



“Mi primer Chihuahua fue un regalo y me acompaña desde hace muchos años. Es una mascota ideal por su tamaño, tanto para que viviera en departamento como para viajar con él. Hoy llevamos 9 años juntos y vamos juntos para todos lados”, dice Silvia a EL DÍNAMO.

“Lo que más me ha sorprendido de la raza, es que ello son muy apegados a su tutor, tienen un favorito dentro de la familia y que cada perrito tiene una personalidad diferente aunque hayan sido criados por igual“, dice.

En relación a las juntas que hacen los Chihuahuas junto a sus dueños en el parque Alberto Hurtado en la comuna de La Reina, Silvia señala que “hacemos reuniones temáticas todos los meses. Celebramos cumpleaños, se hacen concursos y a final del año tenemos los reinados chihuahuas y los reconocimientos a los tutores más comprometidos”.

Asimismo, indica que la agrupación Club de Chihuahuas Chile cuenta “con una labor de rescate, rehabilitación y reubicación de estos perritos. Algunos vienen de criaderos clandestinos, de tutores que ya no los pueden tener más o incluso los han dados de baja”.

Instagram Chihuahuas Santiago

Pequeños, pero sensibles: cómo cuidar a tu chihuahua en eventos masivos

En conversación con EL DÍNAMO, Lorena Jofré Decana Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía Universidad de las Américas, explicó cuáles son los cuidados que deben tener los Chihuahuas. “Ellos son perros de talla muy pequeña y con un temperamento sensible, por lo que requieren ciertos cuidados adicionales en actividades masivas. Es importante mantenerlos siempre con correa o en un transportín seguro para evitar accidentes o que se sientan vulnerables entre perros más grandes”, dijo.

Junto a ello, la profesional agregó que “es recomendable darles espacios de descanso tranquilos y acceso constante a agua fresca. Cada tutor que conoce a su mascota debe observar su lenguaje corporal e identificar signos de incomodidad o estrés antes de que se intensifiquen”.

“Durante las celebraciones es fundamental protegerlos de ruidos fuertes como música o gritos a los que no están acostumbrados. También se debe evitar el acceso a ciertas comidas como restos de asados, empanadas u otros alimentos humanos que no pueden consumir, ya que pueden provocar desde malestares digestivos hasta intoxicaciones graves, convirtiendo una celebración en un mal momento”, comentó la experta de la Universidad de las Américas.

Instagram Chihuahuas Chile

En Chile, hay casi 5 mil chihuahuas inscritos, siendo la sexta raza más popular. Un perro que ha aumentado su venta y cuyo valor puede llegar incluso al millón de pesos.

Lo más impresionante es el mercado que crece alrededor de estos animalitos, que van desde ropa, utensilios e incluso joyas. Estilosos, glamorosos y con una vida social activa, los chihuahuas son cotizados por convertirse en una de las razas más carismáticas del mundo.