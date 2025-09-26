Edición 12 de Revista D: para querernos otra vez

Con la edición 12 de Revista D cerramos en mes de la chilenidad con la vista puesta en el retrovisor, para poder avanzar. Con acento en el futuro y en la necesidad de recuperar la convivencia y el respeto en tiempos de polarización, proponemos volver a mirar, volver a leer, volver a apreciar lo que nos dividió y lo que aún nos puede unir. También queremos celebrar a figuras icónicas que desde sus diversos quehaceres hicieron aportes que perduran y, por qué no, revelar historias y espacios casi desconocidos que merecen ser puestos en valor.

En su editorial, Felipe Bianchi, director ejecutivo de Revista D, reivindica la importancia de escuchar y despolarizar: “Esas personas, las que escuchaban, las que trataban de entender, las que no le temían a las ideas de los otros (…) son las que añoramos y se han vuelto imprescindibles”. Bajo ese espíritu se organiza esta duodécima entrega, cuyo título interpela: ¿Y si volvemos a querernos?

Sergio Micco: la memoria del estallido

En conversación con Claudia Guzmán, el ex director del INDH presenta Ocurrió en Octubre, libro donde revisa los hechos del estallido social 2019 desde la autocrítica: “Yo creo que nadie estuvo a la altura. Y yo el primero”. Sergio Micco habla del costo de su postura pública: “Hubo un momento en que yo me paseaba por la Alameda y era grito y plata. Desde que dije que las violaciones a los derechos humanos no eran sistemáticas, se abrió un tremendo foso y vinieron los ataques. Me atrincheré (…) me encerré demasiado y eso me aisló”. Su autocrítica más potente tiene relación en el trabajo con las víctimas de los hechos de violencia: “En vez de estar más en terreno, más con las asociaciones de víctimas, me dediqué a conflictos internos (del INDH)”. Micco también revela que nunca pudo entrevistarse con Gustavo Gatica: “Pedí tres veces hablar con él y no quiso”.

Sobre el rol del ex presidente Piñera, precisa: “Para ser franco, yo tenía claro que estaba frente a un demócrata. Nunca pude creer que Sebastián Piñera hubiese ordenado violar los derechos humanos o hubiese hecho la vista gorda”.

El ex militante DC, abogado y doctor en Filosofía, también busca explicar las causas del movimiento social y ajusta cuentas con la clase política: “Una misión de la política es saber retirarse a tiempo, formar cabros jóvenes y escribir tus memorias. Es fundamental retirarse y dejar un buen sucesor. Eso lo olvidó la Concertación”. Y agrega: “Para muchos amigos de centroizquierda e izquierda, yo había cambiado. Y en el libro más bien les digo: ¿qué les pasó a ustedes?”.

La solitaria lucha de Artés

En su particular estilo, salpicado de agudeza e ironía, el periodista Roka Valbuena conversa con Eduardo Artés, a través de un recorrido en que lo acompaña desde la casa donde vive hasta el lanzamiento de su programa ante la prensa donde Revista D fue el único medio presente. El candidato presidencial combina el relato íntimo con su persistente discurso ideológico. Recuerda su infancia marcada por la diferencia social: “A mí nunca me pasó nada… porque era rubio”, reconoce, aludiendo a la protección que le brindaba su apariencia en un entorno desigual. Esa conciencia temprana, asegura, sostiene su inquebrantable militancia: “Aunque sea el candidato del 0% voy a seguir”, enfatiza, reafirmando que su proyecto no depende de encuestas ni porcentajes. Y sintetiza su espíritu combativo en una frase que lo define: “Mientras haya una lucha, yo voy a estar feliz”.

El lujo silencioso de La Clé

En conversación con Ximena Urrejola, el ebanista y creador del bistrot La Clé, Cristián Donoso, revela su filosofía de vida y de trabajo, marcada por la búsqueda de coherencia y belleza en lo cotidiano. Su propuesta, explica, nunca se trató solo de un negocio, sino de una manera de habitar el mundo: “Nuestro plan de negocios era simple: hacer un lugar tan lindo, tan armónico, que solo pasaran cosas buenas. Y han pasado”. Esa mirada se refleja en cada detalle de La Clé, un espacio escondido en Alonso Córdova, Vitacura, que define como un refugio donde nada está puesto al azar: “Quería que fuera un lugar donde uno sintiera que cada elemento tiene una razón, donde nada es accesorio”. Donoso también comparte la dimensión simbólica de su proyecto, vinculado a la pertenencia y a la intimidad: “La llave (…) significa que eres de la casa”, dice, reforzando la idea de que La Clé es más que un espacio físico, es una comunidad.

En su relato se mezcla la precisión artesanal con la vocación por construir experiencias que perduren: “Siempre he sentido que un oficio bien hecho es una forma de resistencia, una manera de decir que todavía se puede vivir con sentido”.

Cultura y sociedad en debate

En su ensayo de este número, Rafael Gumucio critica el rumbo cultural del gobierno: “Se esperaba que este presidente se vengara de las impotencias del poder lanzándose a reinventar la cultura. Si no podía cambiar el modelo económico, podía al menos cambiar el paisaje simbólico en que este se desenvuelve.

Si no podía cambiar la historia, podía contarla mejor en un canal público que no fuese la copia deficitaria de los canales privados. Pero no pasó nada”. Y concluye: “El Presidente ha logrado lo impensable: que su pasión por la cultura no se le contagie a nadie y que su amor por las artes sea un fenómeno personal que no implicó nada”.

Patricio Fernández analiza el cuadro electoral en su columna La izquierda está prokastinando, mientras Matías del Río se pregunta ¿Y qué se mete el Tricel?, para ironizar sobre los políticos que olvidan que “las instituciones funcionan” incluso en contexto de campaña.

La empresaria Alejandra Mustakis invita a creer en lo improbable desde una lógica de colaboración y crecimiento conjunto, y la periodista Paula Comandari escribe Casas sin barrio, para advertir sobre el riesgo de repetir errores históricos en la política habitacional con La Platina: “Lo vimos en El Castillo, lo vimos en Bajos de Mena: promesas de escuelas, consultorios y seguridad que tardaron una década en cumplirse, mientras el microtráfico se instalaba primero”.

Homenajes, deporte y mundo

El periodista Gonzalo Maza aporta dos artículos notables: un tributo personal a Robert Redford, a quien conoció en el Laboratorio de Guiones del Instituto Sundance, y un rescate impensado a partir del filme Rey del ring, del cual es coguionista. En esta crónica sobre el histórico Arturo Godoy revela al púgil fuera del ring: “No tenía vicios. De hecho, su mayor hobby era bailar porque Godoy había recibido entrenamiento formal como boxeador en Cuba, y en la escuela cubana de boxeo las piernas son muy importantes: para boxear les enseñan primero a bailar, y gracias a ello Arturo se volvió un destacado bailarín”. Y cuenta cómo llegó incluso a participar en películas de Hollywood después de disputar el título mundial en EE.UU.

El deporte blanco y el deporte tuerca también marcan presencia en esta Revista D. Ernesto Fontaine escribe sobre Ayrton Senna y Álvaro Peralta nos entrega una crónica histórica sobre Portillo, el gran clásico de la montaña chilena.

El número finaliza con los aportes de reúne al escritor Ernesto Ayala, quien elige su Pollock favorito y explica por qué, Jeannette Plaut rinde homenaje al visionario Glenn Lowry que revitalizó al MOMA y Juan Diego Santa Cruz, quien alude a la noble ductilidad de una tortilla para hablar de la parte menos noble de la política en su columna Todo cambia en un segundo.

Los contenidos de la Edición 12 de Revista D estarán disponibles gratuitamente en papel digital desde hoy viernes 26 de septiembre, a las 20 horas, en su sitio web.