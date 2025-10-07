Túnel cuántico: qué es y por qué sus descubridores se llevaron el Nobel de Física 2025

La Academia Sueca de Ciencias otorgó el galardón a Clarke, Devoret y Martinis por sus contribuciones revolucionarias a la física cuántica.

El Premio Nobel de Física 2025 fue otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis por su trabajo pionero en mecánica cuántica, demostrando específicamente el túnel cuántico macroscópico y la cuantificación de energía en circuitos eléctricos.

Los laureados, representando a la Universidad Berkeley; la Universidad de Yale; y la Universidad de California, Santa Bárbara; respectivamente, han llevado los conceptos de la física cuántica a una escala visible en la vida cotidiana, abriendo nuevas posibilidades emocionantes para la tecnología.

El efecto túnel cuántico se genera cuando una partícula atraviesa una barrera que parece imposible gracias a las reglas de la mecánica cuántica.

Esto no supone una violación a las leyes de la física, sino que las partículas cuánticas se comportan como una onda que puede extenderse y superar las barreras mencionadas.

Ejemplo de túnel cuántico. Fuente: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences.

Clarke, Devoret y Martinis ilustraron que el túnel cuántico puede observarse a escalas macroscópicas, utilizando sistemas eléctricos superconductores capaces de cambiar entre estados. La investigación desafía los entendimientos tradicionales de la mecánica cuántica y allana el camino para la próxima generación de tecnologías.

De tal manera, las aplicaciones potenciales incluyen avances en la computación cuántica, criptografía indescifrable y sensores altamente precisos. El descubrimiento adquiere aún más valor considerando que toda la tecnología digital actual tiene como base la mecánica cuántica. Por ejemplo, los transistores en los microchips de los computadores son un caso de tecnología de este tipo.

“Para decirlo suavemente, fue la sorpresa de mi vida“, afirmó Clarke tras conocer que era el ganador según recogió el medio británico The Guardian. La Semana del Nobel continúa con anticipación ya que, tras haber otorgado el de Medicina y Física, se espera que el laureado o los laureados del Premio Nobel de Química sean anunciados el miércoles 8 de octubre.

La temporada de los Nobel de este año concluirá con el anuncio del premio de Ciencias Económicas el 13 de octubre, marcando un período emocionante en la comunidad científica y académica global.