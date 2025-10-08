Desde sacar agua del aire seco a la fabricación de fármacos: el descubrimiento que ganó el Premio Nobel de Química 2025

Las aplicaciones prácticas de las estructuras metal-orgánicas fue lo que terminó por otorgarle el premio a tres científicos.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció el Premio Nobel de Química de 2025 para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi por trabajos sobre estructuras metal-orgánicas (MOF, por sus siglas en inglés), las cuales tienen diversas aplicaciones prácticas.

El comité afirmó que los laureados sentaron las bases para comprender y diseñar materiales porosos que pueden almacenar y separar gases y catalizar reacciones con alta eficiencia. Sus estructuras pueden capturar dióxido de carbono, absorber agua del aire seco, eliminar contaminantes del agua, actuar como catalizadores e incluso pueden ser aplicadas en la fabricación de fármacos.

Las MOF son materiales porosos cristalinos en los que iones metálicos actúan como nodos unidos por ligandos orgánicos para formar armazones con grandes cavidades que permiten el paso de gases y otras sustancias químicas.

Algunas estructuras pueden descomponer sustancias peligrosas, incluidos gases nocivos utilizados como armas químicas. La industria electrónica las ha utilizado para manejar gases tóxicos en la fabricación de semiconductores, y ciertos materiales pueden conducir la electricidad.

El premio reconoció la creación de nuevas sustancias con potencial para abordar desafíos ambientales como el dióxido de carbono generado por el ser humano y los químicos persistentes. Entre 1992 y 2003, los tres científicos demostraron cómo construir estructuras con grandes cavidades que proporcionan espacio para que se muevan gases y otras sustancias.

Yaghi, nacido en 1965 en Amán, Jordania, es químico y profesor en la Universidad de California, Berkeley, donde ocupaba la cátedra James and Neeltje Tretter. Robson, un químico nacido en el Reino Unido, trabaja en la Universidad de Melbourne y obtuvo un doctorado en la Universidad de Oxford. Susumu Kitagawa nació el 4 de julio de 1951 en Kyoto, Japón, estudiando en la misma Universidad de Kyoto.

Tras presentar Premio Nobel de Química, ahora es el turno de Literatura para este jueves, seguido del Premio Nobel de la Paz el viernes. La temporada 2025 concluirá con el Premio Nobel de Ciencias Económicas, el cual se encuentra programado para el lunes 13 de octubre.