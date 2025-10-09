El inédito logro médico en China: paciente de 71 años recibió exitosamente el hígado de un cerdo modificado

En el primer mes, el injerto no generó rechazo, demostrando que podía integrarse temporalmente a un humano.

Un equipo internacional de científicos presentó un informe médico en China sobre lo que describieron como el primer trasplante de hígado exitoso de un cerdo modificado genéticamente a un ser humano, realizado en un hombre de 71 años en estado crítico.

El intervenido sobrevivió 171 días tras la operación pese a que en un principio evolucionó positivamente. Tenía cirrosis avanzada y carcinoma hepatocelular debido a hepatitis B y no era candidato a la extirpación del tumor ni a un trasplante de hígado humano.

En mayo de 2024, cirujanos del Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Anhui extirparon el lóbulo derecho del hígado del hombre, que contenía un tumor del tamaño de un pomelo, e implantaron una sección de hígado modificado genéticamente de un cerdo miniatura Diannan en el lóbulo izquierdo restante mediante un injerto auxiliar.

El órgano clonado presentaba 10 modificaciones genéticas, incluida la inactivación de xenoantígenos —moléculas de especies diferentes al receptor— y la adición de transgenes humanos para mejorar la compatibilidad inmunitaria y de coagulación.

“Este caso demuestra que un hígado de cerdo modificado genéticamente puede funcionar en el cuerpo humano durante mucho tiempo. Este es un paso importante hacia adelante, que muestra tanto el potencial del método como los problemas que hay que resolver—ante todo, los trastornos de la coagulación y las complicaciones inmunitarias”, dijo el Dr. Beicheng Sun, de la Universidad Médica de Anhui, según recogió The Independent.

“Nunca quise que ese hígado de cerdo permaneciera demasiado tiempo en el cuerpo; creo que eso es imposible. Si un hígado xenotrasplantado (transferido entre especies) puede funcionar temporalmente, podríamos tener suficiente tiempo—uno o dos meses o incluso tres—para conseguir un órgano humano de un donante”, añadió.

El informe señaló que el sistema inmunitario del paciente no rechazó el injerto durante el primer mes y que su lóbulo izquierdo restante mostró regeneración mientras funcionaba el injerto auxiliar. El trabajo amplió pruebas anteriores en dos pacientes con muerte cerebral al verificar directamente la función del órgano durante más de un mes y demostró que un órgano de cerdo podía integrarse temporalmente en un cuerpo humano y desempeñar funciones vitales.

Lo que arroja el trasplante exitoso de hígado de cerdo

Ya se habían trasplantado anteriormente riñones y corazones de cerdo a receptores humanos; los hígados en cambio solo se habían probado en personas fallecidas. El xenotrasplante busca abordar la escasez de órganos humanos, donde los de cerdo se consideran prometedores por su disponibilidad y cercanía genética.

La Organización Mundial de la Salud estimó que solo alrededor del 10% de la demanda global de órganos estaba cubierta y que miles de pacientes morían cada año en lista de espera. En China, donde cientos de miles sufren insuficiencia hepática anualmente, solo unas 6.000 personas recibieron trasplantes de hígado de donante humano en 2022, lo que pone de relieve una escasez.

Más allá del hígado, equipos chinos trabajaron en riñones de cerdos modificados genéticamente para tratar a más de 1,2 millones de pacientes en China con insuficiencia renal. Los cirujanos informaron que una mujer de 69 años vivió con un riñón de cerdo funcional durante más de seis meses, acercándose a la evolución de un paciente estadounidense que permanecía con vida tras recibir en enero un riñón de cerdo editado genéticamente.

“Muchos creían que el hígado era el órgano más complejo de trasplantar, pero nuestra experiencia sugiere que el hígado podría ser práctico en el futuro si se integra en el cerdo un número suficiente de genes humanos“, dijo el Dr. Bi Qing Sun, director del hospital y supervisor de la operación.