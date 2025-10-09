László Krasznahorkai: la destacada obra del ganador del Premio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 2025, anunció la Academia Sueca esta jornada, “por su obra irresistible y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte“.

Así, el hombre de 71 años se convirtió en el segundo escritor húngaro en recibir el premio, después de Imre Kertész en 2002.

Krasznahorkai se ha erigido como una de las voces europeas más potentes en la literatura, consiguiendo el reconocimiento internacional gracias a novelas como Satantango, también conocida como Tango Satánico (1985), o La melancolía de la resistencia (1989), escritos que fueron destacados por la Academia Sueca. Incluso, ambos textos fueron llevados al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

Otros de los textos de Krasznahorkai que destacaron los premios fue Herscht 07769 (2021), libro que ha sido descrito “como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país“.

Su obra ofreció una representación apocalíptica, irónica-paródica, de la Hungría contemporánea y del mundo moderno, con temas atemporales como la crisis y la decadencia. De tal manera, su literatura se vio marcada por desarrollar sociedades en ruinas, marcadas por la vigilancia estatal, los paraísos ilusorios y giros autoritarios inesperados.

Su contacto con la estética y la teoría literaria del Lejano Oriente reconfiguró su estilo y sus temas. Tras la caída del Muro de Berlín, vivió en China, Japón y Mongolia. En 1992 cruzó el Atlántico en barco y dos años después recorrió Europa durante un año en preparación para su novela Guerra y guerra (1999).

Nacido el 5 de enero de 1954 en Gyula, cerca de la frontera con Rumania, Krasznahorkai estudió Derecho en las universidades de Szeged y Budapest, y luego se especializó en literatura en la Universidad Eötvös Loránd. De 1976 a 1978 estudió lenguas en la Universidad Eötvös Loránd, comenzando a publicar en revistas literarias y concluyendo sus estudios en 1983.

El Nobel de Literatura, que honra el conjunto de la obra de un escritor, ahora será seguido por el Premio Nobel de la Paz, que anunciará su ganador este viernes 10 de octubre.