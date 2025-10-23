The Lancet destaca campaña chilena contra virus sincicial: no se registraron muertes en recién nacidos

La prestigiosa revista científica dio a conocer los resultados de la campaña de vacunación con Nirsevimab, que se tradujo en dos años seguidos sin lactantes fallecidos por VRS.

The Lancet ID, la publicación científica sobre enfermedades infecciosas más reconocida del mundo, destacó en un última edición la estrategia de inmunización de las autoridades chilenas para enfrentar el virus sincicial.

Esto, ya que se centra en el artículo Efectividad e impacto de nirsevimab en Chile durante la primera temporada de una estrategia nacional de inmunización contra el VRS (NIRSE-CL): un estudio observacional retrospectivo, de diversos académicos de la Universidad de Chile y el Ministerio de Salud.

En ella se recalca que en 2024 las hospitalizaciones pediátricas por virus sincicial cayeron en 80%, gracias a la campaña de vacunación con Nirsevimab implementada por el Minsal, además de apuntar que la campaña de invierno hizo que no se registrara ningún recién nacido fallecido por esta infección respiratoria.

Junto con ello, The Lancet publicó una editorial que puntualiza que “la alta adopción de nirsevimab, la entrega oportuna -tiempo medio de inmunización de 1 día desde el nacimiento en la cohorte estacional- y la integración de nirsevimab en la infraestructura nacional de inmunización se tradujeron en un impacto en la salud pública”.

“En comparación con temporadas anteriores de VRS, la campaña evitó una media de 4632,80 hospitalizaciones por infecciones respiratorias relacionadas con el VRS y una reducción relativa media estimada de casos del 77,46 %. Además, no se reportaron muertes infantiles relacionadas con el VSR en la cohorte inmunizada”, indicó la revista científica.

En esta línea, detalló que la estrategia chilena replicó los resultados este 2025, ya que por segundo año consecutivo no hubo lactantes muertos a causa del virus sincicial, además de “exportar” la campaña a Paraguay.

El director de ISCI y académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Leonardo Basso, aseveró que “el Minsal tomó una decisión valiente al reorientar recursos hacia esta estrategia basada en evidencia científica. Desde el inicio, proyectamos que marcaría un antes y un después en la lucha contra el VRS, y así ha sido. Esta portada de The Lancet ID es un hito para la ciencia chilena y refleja la potencia que tiene la colaboración entre el mundo académico y las instituciones públicas, y cómo la ciencia y la analítica pueden, mediante trabajo transdisciplinario con los colegas del área salud, transformar la gestión de la salud pública”.