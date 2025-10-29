Tres años de escucha y apoyo: Línea de Prevención del Suicidio ha recibido más de 227.000 llamadas

La Línea de Prevención del Suicidio *4141 es un servicio telefónico que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, destinado a brindar apoyo emocional, contención y orientación a personas que atraviesan crisis de salud mental, pensamientos suicidas o situaciones de desesperanza.

Según informa el Ministerio de Salud (Minsal), se trata de un canal de ayuda y contención que escucha de manera confidencial a quienes llaman, ofrece acompañamiento inmediato y, cuando es necesario, deriva a servicios de salud especializados.

Esta línea, gratuita y disponible las 24 horas durante los siete días de la semana, funciona desde el 4 de enero de 2023. Hasta el 30 de septiembre de 2025, ha recibido 227.084 llamadas, lo que equivale a un promedio de 227 llamadas diarias, unas 10 por hora o una cada seis minutos, reflejando la creciente demanda de apoyo en momentos críticos.

Según consigna La Tercera, desde su puesta en marcha, en 2023, la línea recibió 3.563 llamados efectivos, cifra que se mantuvo estable entre 3.000 y 4.000 llamadas mensuales, aunque en noviembre de ese año se produjo un aumento significativo, llegando a 4.390 llamadas.

Junto a ello, durante 2024, el flujo de llamadas se mantuvo sostenido y con tendencia creciente pasó de 3.745 llamadas en enero a superar las 5.000 en varios meses de invierno, alcanzando 5.396 en septiembre. Hacia noviembre, la cifra se mantuvo alrededor de las 5.100 llamadas mensuales, mostrando que a fin de año el volumen de solicitudes de ayuda es mayor, lo que evidencia la importancia de mantener disponible y accesible este servicio de prevención del suicidio.

Aunque la atención es confidencial y quienes llaman no están obligados a identificarse, muchas personas lo hacen de manera voluntaria. Esto ha permitido elaborar un perfil de quienes recurren al *4141, ya que la mayoría proviene de la Región Metropolitana, el 49,38% se identifica con el género femenino y la mayor concentración de llamadas se da en personas de 20 a 24 años.

Respecto a los motivos de consulta, el 54,22% está relacionado con intentos de suicidio, el 42,12% con ideación suicida y el 3,45% con otras situaciones de salud mental.

En este contexto, la coordinadora de la plataforma de Salud Mental de Salud Digital explicó al medio antes señalado que “cuando se detectan intentos de suicidio, nos coordinamos con otras redes, como SAMU o Carabineros, para intervenir en casos de urgencia, ya sea que la persona esté en la vía pública o en su hogar en situación de riesgo. Nuestros profesionales acompañan a la persona hasta que llega ayuda y, además, trabajamos con familiares o amistades para trasladarla a un servicio de urgencias”.