Las razones de la NASA para creer que una de las lunas de Saturno podría albergar vida extraterrestre

La NASA dio cuenta que Encélado, una de las lunas de Saturno, presenta una pérdida de calor en sus polos, lo que le permitiría alcanzar la estabilidad para, en el largo plazo, poder albergar vida extraterrestre.

Esto, luego que un estudio de la Universidad británica de Oxford, el Instituto de Investigación del Suroeste y el Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson, analizaran las observaciones realizadas por la misión Cassini.

Los resultados, dados a conocer en la revista Sciences Advances, apuntan a una presencia de calor en su polo norte, dejando atrás las posturas que apuntaban a que esto solo se limitaba a su polo sur, por lo que emite más calor que un cuerpo pasivo, lo que posibilitaría el desarrollo de vida extraterrestre.

La luna Encélado cuenta con un océano salado, el cual es su fuente de calor, a lo que se suma la presencia de químicos como fósforo e hidrocarburos, por lo que sería el mejor lugar dentro del sistema solar para la vida, más allá de la Tierra.

“Encélado es un objetivo clave en la búsqueda de vida extraterrestre. Comprender la disponibilidad de su energía a largo plazo es fundamental para determinar si puede albergar vida”, declaró Georgina Miles, afiliada a la Universidad de Oxford y al Instituto de Investigación del Suroeste.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores se valieron de los datos entregados por la misión Cassini de la NASA y compararon el polo norte de la luna de Saturno en invierno (2005) y verano (2015), descubriendo que era más cálido de lo que se pensaba.

Ahora los científicos buscarán determinar si el océano de Encélado ha existido el tiempo suficiente para poder desarrollar vida.