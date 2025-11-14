El pasado, presente y futuro de EL DÍNAMO en sus 15 años

El 14 de noviembre de 2010 vio la luz este medio de comunicación que logró diferenciarse de las propuestas que competían en ese entonces y que en más de una década ha ido evolucionando, tal y como ha ocurrido con Chile.

Fue el 14 de noviembre de 2010 cuando vio la luz por primera vez el sitio web de noticias EL DÍNAMO. Desde entonces ya han transcurrido 15 años donde los cambios, al igual como ha ocurrido en el país, no han estado ausente.

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, una de las personas detrás de ese proyecto, recordó que esta apuesta nació en un tiempo donde ya habían “transcurrido unos años en que se percibía el desgaste de la política”. Ante ese escenario, “desde Giro País habíamos desarrollado un proyecto que a través de encuentros y estudios de opinión hechos en conjunto con Subjetiva, mostraban creciente pesimismo sobre lo público y los valores democráticos” .

“En una de esas conversaciones surgió la idea de crear un medio digital que aportara nuevas miradas y nuevas voces que sintonizaran con la nueva sociedad desde una perspectiva democrática y liberal“, agregó. A sus palabras se sumó el empresario Juan José Santa Cruz, quien hasta el día de hoy se mantiene como uno de los integrantes del directorio. “Estimamos que era importante crear un medio digital con el propósito de influir y aportar una mirada fresca para los desafíos que enfrentaría nuestro país”, recordó.

En esa misma línea, sostuvo que en 2010, los medios digitales “era el futuro en materia de prensa y creíamos que ese espacio había que ocuparlo si realmente queríamos influir y aportar e informar”. A Aylwin, en tanto, le atraía la idea de un “encuentro con un público más masivo a través de lo digital y de contribuir a generar otros espacios para informar y compartir visiones sobre la realidad”.

Efectivamente, en sus inicios, EL DÍNAMO llamó la atención de un público más joven que aquellos que leían otros sitios como Emol o La Tercera. El portal de noticias se diferenció no solo por su interfaz, sino que también por su propuesta. Una de las más recordadas vino de la mano con las protestas estudiantiles de 2011 donde, con cámara en mano, reporteros transmitían en vivo y en directo las masivas marchas que se congregaban por la Alameda.

Después de 15 años y el futuro

Mantener vivo un medio digital hoy en día no es fácil, menos en el contexto y los cambios que se han generado en los últimos años. Así lo refleja la ex ministra, quien reconoce que “ha sido un esfuerzo grande de creatividad de quienes trabajan en EL DÍNAMO mantener este proyecto“, y destacó que “nació junto con otras iniciativas que no subsistieron como El Post”.

“Los cambios de estos quince años han sido permanentes en lo cultural, en la forma de financiamiento de los medios digitales, en los temas de interés de las audiencias, en los debates políticos. Hay necesidad de irse adaptando con mucha rapidez y no es sencillo lograrlo“, explicó.

En esa misma línea, Santa Cruz acotó que “la evolución de EL DÍNAMO desde su fundación va de la mano con los cambios en las audiencias y en la forma de informarse de estas. Los modelos de financiamiento también han evolucionado generando mayores desafíos“.

A estas palabras se sumó el actual director ejecutivo, el periodista Felipe Bianchi, quien destacó que el medio actualmente “está cada día más sólido. Creciendo, mejorando, madurando y ofreciendo novedades… pero conservando siempre su particular estilo y coherencia en cuanto a concepto, contenido y estética. Su core es evidente y eso se agradece: contenidos seleccionados y una muy buena curatoría de firmas, temas e imágenes. No se trata de llegar antes, sino de llegar mejor. Y eso ya es parte de la identidad de EL DÍNAMO“.

“Sigue siendo lo que siempre lo definió y diferenció: un espacio libre, con distintas miradas de la realidad, surgido para informar y sobre todo influir en las áreas de sus temáticas preferentes: política, negocios y cultura. No es poco para los tiempos que corren, con tanto contenido informativo en redes sociales donde escasea el profesionalismo o con medios que son meras caretas de intereses comerciales o ideológicos, formando verdaderas sectas más que espacios pluralistas que ayuden a sostener nuestra democracia”, agregó.

Por lo mismo, sostuvo, “no sé si habrá hoy en Chile un medio con más y mejores columnistas que EL DÍNAMO, que este último año ha logrado formar un equipo de gran nivel. La aparición quincenal de la Revista D en papel y por ende contra la corriente, ha sido también un aporte de gran peso y diferenciación. Su gran éxito al propiciar tiempos más calmos de lectura, nos motiva a seguir por esa línea”.

Tras cumplir 15 años, los desafíos no son menores, pero siempre mirando hacia arriba. Bianchi adelantó que buscarán “seguir ocupando espacios y formatos con buenos contenidos que potencien a la marca en las más diversas plataformas”, y adelantó que se vienen nuevos Newsletters, podcasts, conversatorios, programas en radio y YouTube.