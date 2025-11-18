Agencia Independiente del Año: el reconocimiento que recibieron publicistas a cargo del rebranding de EL DÍNAMO

Fue en los Effy Awards donde la agencia 10:10 fue destacada por su trabajo en publicidad.

La agencia 10:10, la cual estuvo a cargo del rebranding que sufrió EL DÍNAMO el pasado mes de abril, fue galardonado en los Effy Awards como la Agencia Independiente del Año por la efectividad y los resultados que se han obtenido con sus campañas publicitarias. Entre ellas, la realizada con este medio.

Patricio del Sante, fundador y director creativo de 10:10, en conversación con EL DÍNAMO, señaló que “nosotros al ser una agencia creativa que nos estén premiando por los resultados y la eficiencia de nuestras campañas, de alguna manera viene a cerrar el círculo“.

“Nosotros estamos súper contentos como agencia de tener ese reconocimiento y que venga no solo del lado de los resultados, sino que también de la creatividad“, agregó.

Con este reconocimiento, el fundador de la agencia aseguró que buscarán, de ahora en adelante, “seguir trabajando como venimos haciendo, tratando de generar campañas que den que hablar pero que además conviertan el producto y puedan conectar con el público al que queremos llegar, y al que nuestros clientes, de alguna manera, quieren conectarse”.

Esto, con el sello que buscan plasmar en sus trabajos. Es decir, creando “campañas que, de alguna manera, tengan un valor estratégico fuerte, que puedan conectar con las audiencias y que tengan relevancia cultural, que no pasen desapercibidas. Que tengan los resultados que nuestros clientes andan buscando”.

Las campañas de 10:10

Dentro de las campañas de la agencia 10:10 que fueron destacadas están las realizadas con marcas como Becker, Capel, Capel Lepac y EL DÍNAMO.

Respecto al rebranding de este medio, Del Sante explicó que la creación “consistió en entender que los medios digitales hoy día necesitan cierto respaldo y credibilidad, algo que EL DÍNAMO ha hecho con este cambio en el equipo directivo, de columnistas y periodistas”.

“Por lo tanto, el branding tenía que reflejar ese cambio y esa seriedad y ese respaldo que tiene que tener un medio digital. Y se tiene que diferenciar de los medios de clase B o C. Quisimos darle ese dibujado del mundo gráfico y editorial de los medios de antes, en un medio digital para capitalizar esa credibilidad que le están dando al diario y esa profundidad que hoy tiene EL DÍNAMO”, cerró.