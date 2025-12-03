¿Cuál es tu edad sonora? Las nuevas estadísticas y funciones de Spotify Wrapped 2025

¡Spotify Wrapped 2025 Ya está disponible! Este miércoles 3 de diciembre la plataforma reveló el resumen de la música más escuchada por parte de cada uno de sus usuarios, donde integró una serie de nuevas estadísticas y funciones.

A los recuentos conocidos por todos los oyentes, como la canción más escuchada, el álbum más reproducido y la cantidad de minutos que la persona se mantuvo dentro de la aplicación, este año se añadieron nuevas funciones, con el objetivo de generar más interacción.

Uno de ellos es la Edad Sonora, el cual consiste en un bloque en donde la plataforma le otorga una edad al usuario en base al año del lanzamiento de los discos más escuchados por la persona y por el público promedio que reproduce dicho estilo de música.

Además, Spotify añadió funciones para interactuar con el usuario. De hecho, en la información de la canción más escuchada, hay cuestionarios para jugar y adivinar cuál fue tu canción favorita en el año. Sumado a ello, hay una presentación en la cual se muestra el comportamiento de tu artista más popular a lo largo de los meses hasta convertirse en el más escuchado del año.

Si bien el Spotify Wrapped es una experiencia individual que se suele compartir en redes sociales, este 2025 la plataforma lanzó dos funciones que apelan a la comunidad.

Una de ellas es Clubs Wrapped, la cual se basa en qué tipo de oyente eres en base a tus gustos musicales para incluirte dentro de los seis equipos que hay a nivel mundial. La otra es Wrapped Party, que permite juntarte con tus amigos para compartir sus resúmenes anuales.

Cómo revisar tu Spotify Wrapped 2025

Para revisarlo, basta con abrir la aplicación y seleccionar el banner “Tu Wrapped 2025 ya está disponible”. Allí se despliega un formato tipo historias con todos los detalles del año, que además pueden compartirse en redes sociales. Spotify también permite revisar los resúmenes de años anteriores en la sección de listas de reproducción.