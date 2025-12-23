Qué es la Cera, la droga que es 20 veces más adictiva que la pasta base y que se está tomando los barrios vulnerables

La sustancia era vendida por el conocido Guatón Beltrán, quien se encuentra detenido por la muerte de Krishna Navas.

Carabineros alertó de la masificación que está teniendo en barrios vulnerables de la capital una nueva droga denominada como Cera, por su poder adictivo y que, incluso, estaría desplazando a la pasta base.

Según dio a conocer un reportaje de T13, en la comuna de San Bernardo se comercializa esta sustancia en diversos narcobúnkeres. El capitán Luis Jara, de la 62ª Comisaría, declaró que “a mí me han comentado los consumidores que la cera tiene un poder 20 veces mayor que la pasta base“.

Quien también vendía esta droga era el denominado Guatón Beltrán, imputado por la muerte de Krishna Navas.

Cristal, la hermana de la joven que estuvo tres semanas desaparecida antes de que su cuerpo fuera encontrado, había asegurado anteriormente que el narcotraficante había reclutado a la joven para sumarse a su negocio y vender estas sustancia ilícita.

Según detalló la institución uniformada, la Cera es un derivado altamente tóxico de la pasta base, la cual destruye lentamente a sus consumidores. “Esta es la droga que hoy está matando a la sociedad chilena, la cera, si usted conoce la pasta base, ahora hay algo más fuerte que eso, que es la cera y ya los tiene destruidos”, señaló el capitán Jara.

“Es sumamente fuerte su efecto. Cuando uno conversa con los consumidores, ellos comentan que es un alucinógeno que solo dura pocos minutos, pero tiene un poder 20 veces más que la pasta base“, añadió.