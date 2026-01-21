Cinco hábitos que debes adoptar para desconectarte de verdad en las vacaciones

Tomarse vacaciones no solo significa alejarse del trabajo, sino también crear hábitos y espacios que permitan desconectar de verdad. Con pequeñas sugerencias, es posible disfrutar del descanso, recargar energías y cuidar el bienestar durante todo el día.

Desconectarse del trabajo durante las vacaciones no es solo un lujo, sino una necesidad para cuidar la salud física y mental.

El estrés acumulado y la presión laboral pueden afectar nuestro sueño, concentración y ánimo, por lo que tomar un tiempo de descanso real ayuda a recuperar energía y claridad mental.

En ese contexto, las vacaciones ofrecen la oportunidad perfecta para romper con la rutina, relajarse y dedicar tiempo a actividades que nos llenen y nos recarguen emocionalmente.

Sin embargo, desconectarse no significa solo estar lejos de la oficina; implica dejar atrás correos, mensajes y tareas pendientes para poder disfrutar el presente.

De acuerdo a los expertos, cuando logramos desconectarnos de verdad, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden descansar profundamente, lo que mejora la productividad y el bienestar a largo plazo. Por eso, establecer límites claros y hábitos que fomenten la desconexión es clave para que las vacaciones cumplan su verdadero propósito: revitalizarnos y regresar al trabajo con energía renovada.

En conversación con EL DÍNAMO, Rodrigo Correa, psicólogo laboral y fundador de Valora People, indicó que “la creciente presión laboral y el estrés pueden llevar al agotamiento, por lo que es fundamental replantear cómo abordamos el descanso y el bienestar en el entorno laboral”.

“Las vacaciones son esenciales para nuestra salud física y mental. Sin embargo, la desconexión real requiere no sólo tiempo, sino también un enfoque integral hacia la salud y el bienestar de los colaboradores”, añadió el profesional.

Según dijo el psicólogo “es evidente que las tres semanas de vacaciones no son suficientes para garantizar el bienestar integral de los trabajadores, por lo que se hace necesario implementar políticas que prioricen la salud integral a lo largo del año”.

Cinco hábitos que debes adoptar para desconectarte de verdad en las vacaciones

Para disfrutar realmente de las vacaciones, no basta con alejarse del trabajo, ya que es clave seguir ciertas recomendaciones que nos permitan desconectar y recargar energías. Revisa los consejos del psicólogo laboral: