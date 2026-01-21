Desconectarse del trabajo durante las vacaciones no es solo un lujo, sino una necesidad para cuidar la salud física y mental.
El estrés acumulado y la presión laboral pueden afectar nuestro sueño, concentración y ánimo, por lo que tomar un tiempo de descanso real ayuda a recuperar energía y claridad mental.
En ese contexto, las vacaciones ofrecen la oportunidad perfecta para romper con la rutina, relajarse y dedicar tiempo a actividades que nos llenen y nos recarguen emocionalmente.
Sin embargo, desconectarse no significa solo estar lejos de la oficina; implica dejar atrás correos, mensajes y tareas pendientes para poder disfrutar el presente.
De acuerdo a los expertos, cuando logramos desconectarnos de verdad, nuestro cuerpo y nuestra mente pueden descansar profundamente, lo que mejora la productividad y el bienestar a largo plazo. Por eso, establecer límites claros y hábitos que fomenten la desconexión es clave para que las vacaciones cumplan su verdadero propósito: revitalizarnos y regresar al trabajo con energía renovada.
En conversación con EL DÍNAMO, Rodrigo Correa, psicólogo laboral y fundador de Valora People, indicó que “la creciente presión laboral y el estrés pueden llevar al agotamiento, por lo que es fundamental replantear cómo abordamos el descanso y el bienestar en el entorno laboral”.
“Las vacaciones son esenciales para nuestra salud física y mental. Sin embargo, la desconexión real requiere no sólo tiempo, sino también un enfoque integral hacia la salud y el bienestar de los colaboradores”, añadió el profesional.
Según dijo el psicólogo “es evidente que las tres semanas de vacaciones no son suficientes para garantizar el bienestar integral de los trabajadores, por lo que se hace necesario implementar políticas que prioricen la salud integral a lo largo del año”.
Cinco hábitos que debes adoptar para desconectarte de verdad en las vacaciones
Para disfrutar realmente de las vacaciones, no basta con alejarse del trabajo, ya que es clave seguir ciertas recomendaciones que nos permitan desconectar y recargar energías. Revisa los consejos del psicólogo laboral:
- “El primer consejo tiene que ver con que en vacaciones hagas lo que más te gusta hacer. Si es andar en bicicleta, si es leer un libro, si es ver una película, si es salir, caminar. Básico es hacer lo que te gusta”.
- “Evita revisar redes sociales antes de dormir y busca prolongar tus horas de sueño; es decir, desconéctate y prioriza el descanso sin depender de alarmas. También puedes ajustar tu rutina, incluyendo siestas si lo necesitas, para recuperar energía de manera natural”.
- “Otra sugerencia tiene que ver con que a lo mejor, si no podías hacer actividad física, puedas caminar, moverte, ir a jugar un partido a lo mejor, no eres bueno para jugar a la pelota, pero si hay alguien que te invita a jugar también, generar contextos que no haces rutinariamente”.
- “Otro tiene que ver con panoramas que te conecten con tu entorno también. Si estás con la familia de vacaciones, trata de hacer actividades que lo integren a todos y que disfruten con ello, que se pregunten, que jueguen, desde jugar cartas hasta salir a ver una película, pero cambiar las rutinas laborales”.
- “Otra sugerencia también tiene que ver con hacer lo que te gusta. Siempre dicen, tienes que desconectar, tienes que dejar el teléfono fuera, pero si a alguien le gusta estar con el teléfono, que lo haga, es así, porque es lo que te gusta hacer, lo que te divierte”.