Por qué Marta Larraechea sufrió un paro cardiorrespiratorio por la picadura de una abeja

Aquellas personas que ya han tenido una reacción alérgica tras ser picados por una abeja, tienen más posibilidades de una respuesta peor ante una nueva picadura.

Estable dentro de su gravedad permanece Marta Larraechea, según informó este jueves su familia, la que confirmó que se mantiene internada en la UCI de la Clínica Alemana, tras sufrir la picadura de una abeja.

La ex primera dama fue trasladada al centro asistencial capitalino en helicóptero desde San Antonio, luego de presentar un shock anafiláctico, el que que derivó en un paro cardiaco.

De acuerdo con los médicos especialistas, una reacción tan severa como la que presentó es extremadamente inusual. En concreto, se estima que entre un 30% y un 60% corresponden a reacciones locales, y las anafilaxias severas, que son las reacciones alérgicas graves, alcanzan apenas un 0,3% a 0,8%.

Los síntomas a los que hay que estar alerta

Según explican los profesionales de la salud, la mayoría de las reacciones a las picadas de insectos, entre ellos las abejas, se presentan a nivel cutáneo, no pasan de una picazón y se presenta una pequeña lesión en el área afectada.

En el caso particular de las abejas, el veneno de su picadura puede provocar desde una reacción alérgica leve a una grave, que se denomina anafilaxia.

De acuerdo con lo detallado por los especialistas, los síntomas incluyen:

Reacciones cutáneas, incluidos urticaria y picazón y piel pálida o enrojecida.

Presión arterial baja (hipotensión).

Constricción de las vías respiratorias e inflamación de la lengua o garganta, que pueden causar sibilancia o dificultad para respirar.

Pulso débil y rápido.

Náusea, vómitos o diarrea.

Mareos o desmayos.

Aumento de volumen o angiodema de la lengua, de los labios, de la garganta, de la cara o de los ojos.

Dificultad para tragar o hablar.

Sensación de mareo.

Debilidad.

Confusión.

Compromiso de conciencia.

Palpitaciones.

Dolor al pecho.

Potenciales peligros de la picada de abeja y cómo prevenirlos

En el caso de aquellos pacientes que ya han tenido una reacción alérgica tras ser picados por una abeja, aumentan las posibilidades de que ante una nueva presenten una respuesta igual o peor.

Aquello, según explica la Clinica Mayo, se debe a que “el sistema inmunitario genera anticuerpos que protegen contra las sustancias extrañas (pero) en algunas personas este sistema reacciona exageradamente a ciertas sustancias que normalmente no provocan una reacción alérgica”.

Por eso, el inmunólogo clínico y jefe del Centro de Alergías de Clínica Las Condes, Pablo Herrera, le dijo a EL DÍNAMO que en casos como el de la ex primera dama, cuando se produce un paro cardiorrespiratorio, ocurre por dos mecanismos.

“En el caso de la anafilaxia se genera una alergia que produce liberación de mediadores, y son estos los que pueden producir hipotensión y vasodilatación, que llevan una hipotensión profunda y, en casos, grave, que pueden llevar a un shock circulatorio y un paro cardíaco“, precisó.

“El paro es raro, pero la picadura de la abeja es uno de los desencadenantes más frecuentes, especialmente en adultos mayores“, complementó el especialista sobre el caso de Marta Larreaechea.

El médico también precisó que otra posibilidad que puede llevar a una reacción como la que presentó la Larraechea “es el síndrome de Kounis, que habitualmente ocurre en el contexto de una reacción alérgica severa y que es un evento coronario agudo, eventualmente un infarto agudo al miocardio, que ocurre en contexto de una anafilaxia“.

Por lo anterior, el especialista recomendó que “las personas que ya han tenido una reacción sistémica urticaria generalizada, una anafilaxia o incluso una reacción local extendida, debiesen ser evaluadas por un inmunólogo“.

Aquello con la idea de establecer si “requieren andar portando un autoinyector de adrenalina, que es el tratamiento de la anafilaxia y que les permite a los pacientes llegar vivos a la urgencia”.