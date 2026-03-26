Influenza aviar en Chile: cómo se contagia a los humanos y cuáles son los síntomas

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó la detección de un caso de influenza aviar en un plantel industrial ubicado en la comuna de El Monte, en la Región Metropolitana, por lo que surge la interrogante sobre cómo se contagia a los humanos y cuáles son los síntomas.

La autoridad implementó medidas como el aislamiento del recinto afectado, el control del movimiento de aves y el refuerzo de la vigilancia en la zona, con el objetivo de contener la propagación del virus, además de la suspensión temporal de exportaciones avícolas como medida preventiva.

Qué es la influenza aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa provocada por virus de la influenza tipo A que afecta principalmente a aves silvestres y de corral, pudiendo causar alta mortalidad.

Aunque circula entre aves, ciertas cepas como la H5N1 pueden infectar mamíferos y, raramente, a humanos en contacto cercano con animales infectados.

Influenza aviar: cómo se contagia a los humanos y cuáles son los síntomas

Esta enfermedad se transmite a través de las siguientes formas:

Contacto directo con aves infectadas: tocar aves enfermas o muertas puede propagar el virus.

tocar aves enfermas o muertas puede propagar el virus. Exposición a secreciones o excrementos de aves: el virus se encuentra en saliva, mucosidad y heces.

el virus se encuentra en saliva, mucosidad y heces. Superficies contaminadas : jaulas, corrales, ropa, zapatos o herramientas pueden ser vectores si no se desinfectan adecuadamente.

: jaulas, corrales, ropa, zapatos o herramientas pueden ser vectores si no se desinfectan adecuadamente. Aerosoles y partículas en el ambiente: en granjas o mercados, el virus puede estar presente en pequeñas gotas suspendidas en el aire.

¿Cómo se manifiesta la gripe aviar en las personas?

En los humanos, la gripe aviar puede presentarse con síntomas similares a los de la influenza común, aunque en algunos casos puede ser más grave.

Los síntomas frecuentes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, dolor muscular y fatiga. Algunas personas pueden experimentar dificultad para respirar o dolor en el pecho, especialmente si la infección avanza a complicaciones respiratorias.

Es importante acudir a un centro de salud ante la presencia de estos síntomas y si hubo contacto reciente con aves enfermas o sus secreciones.