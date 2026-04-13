Día Internacional del Beso: por qué se celebra el 13 de abril y cuáles son sus beneficios

Se lo reconoce como una expresión universal de amor, conexión y cercanía entre las personas, y una de las formas más poderosas de comunicación emocional.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, en el que se reconoce este acto como una expresión universal de amor, conexión y cercanía entre las personas, y que además tiene una serie de beneficios para la salud de las personas.

Y es que el beso no se limita a las relaciones de pareja, pues se trata de una de las formas más poderosas de comunicación emocional e incluye desde el beso en los labios por amor al saludo en la mejilla entre buenos amigos, pero también tiene una faceta cultural, como ocurre en Francia, donde se usa también con conocidos cercanos, con un ósculo en cada mejilla.

Pero ¿por qué el 134 de abril se eligió como el Día Internacional del Beso? La historia se remonta a ese día del año 2013 en Pattaya, Tailandia.

En esa jornada, la pareja conformada por Ekkachai y Laksana Tiranarat se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos de manera ininterrumpida, con lo que marcó un tiempo que ingresó en el libro de los Récords Mundiales Guinness.

Los beneficios del beso

Entre los beneficios de besar más estudiados se encuentran: