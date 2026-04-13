Día Internacional del Beso: por qué se celebra el 13 de abril y cuáles son sus beneficios

Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, en el que se reconoce este acto como una expresión universal de amor, conexión y cercanía entre las personas, y que además tiene una serie de beneficios para la salud de las personas.
Y es que el beso no se limita a las relaciones de pareja, pues se trata de una de las formas más poderosas de comunicación emocional e incluye desde el beso en los labios por amor al saludo en la mejilla entre buenos amigos, pero también tiene una faceta cultural, como ocurre en Francia, donde se usa también con conocidos cercanos, con un ósculo en cada mejilla.
Pero ¿por qué el 134 de abril se eligió como el Día Internacional del Beso? La historia se remonta a ese día del año 2013 en Pattaya, Tailandia.
En esa jornada, la pareja conformada por Ekkachai y Laksana Tiranarat se besó durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos de manera ininterrumpida, con lo que marcó un tiempo que ingresó en el libro de los Récords Mundiales Guinness.
Los beneficios del beso
Entre los beneficios de besar más estudiados se encuentran:
- Fortalecimiento del sistema inmune: el intercambio de saliva expone al cuerpo a nuevos gérmenes, lo que ayuda a entrenar y fortalecer las defensas naturales.
- Liberación de hormonas del bienestar: al besar, el cerebro segrega dopamina, oxitocina y serotonina, sustancias que generan placer y refuerzan los vínculos afectivos.
- Mejora de la salud cardiovascular: los besos ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, lo que contribuye a reducir la presión arterial y mejora la circulación.
- Reducción del estrés y la ansiedad: el contacto físico disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés, promoviendo un estado de relajación y calma.
- Efecto analgésico natural: gracias a la dilatación sanguínea y la reducción del estrés, besar puede aliviar dolores de cabeza y calambres menstruales.
- Salud bucodental: estimula la producción de saliva, que ayuda a limpiar restos de comida y eliminar bacterias que causan las caries.
- Mejora del perfil lipídico: hay una relación indirecta entre la frecuencia de los besos y la mejora en los niveles de colesterol y triglicéridos.
- Tonificación facial: se utilizan entre 2 y 34 músculos de la cara para besar. Ejercitarlos con frecuencia ayuda a mantener la piel más firme y estimula la producción de colágeno.
- Quema de energía: un beso apasionado puede quemar entre 2 y 26 calorías por minuto.
- Aumento del deseo sexual: la saliva contiene testosterona, lo que ayuda a incrementar la libido y la excitación en la pareja.