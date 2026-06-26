Metro al aeropuerto: revelan nuevos detalles y la fecha estimada de inauguración

La futura Línea A conectará la estación Huelén, perteneciente a la Línea 7 en Cerro Navia, con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

El proyecto que permitirá conectar la red de Metro de Santiago con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez continúa avanzando.

Durante un seminario dedicado a la innovación ferroviaria, la empresa dio a conocer nuevos detalles de la futura Línea A, una obra que busca facilitar el traslado de miles de pasajeros y mejorar la conectividad de la capital.

Según la información entregada, la nueva línea requerirá una inversión cercana a los US$365 millones y contará con 21 trenes, mientras que su puesta en marcha está prevista para 2032, siempre que el proyecto avance de acuerdo con la planificación establecida.

Metro al aeropuerto: revelan nuevos detalles

Actualmente, la iniciativa se encuentra en la etapa de ingeniería y forma parte del plan de expansión que impulsa Metro para los próximos años. Este programa también contempla la construcción de las líneas 7, 8 y 9, además de la extensión de la Línea 6, con el objetivo de ampliar la cobertura del transporte subterráneo en Santiago.

La futura Línea A conectará la estación Huelén, perteneciente a la Línea 7 en Cerro Navia, con el Aeropuerto Arturo Merino Benítez mediante un recorrido subterráneo de aproximadamente 6,5 kilómetros.

El trayecto entre ambos puntos se estima en solo siete minutos, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento hacia el principal terminal aéreo del país.

Con este proyecto, Santiago busca sumarse al grupo de ciudades que cuentan con una conexión ferroviaria directa entre su sistema de Metro y el aeropuerto, ofreciendo una alternativa más rápida y eficiente para viajeros y trabajadores que se trasladan diariamente al recinto aeroportuario.