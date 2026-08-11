Letalidad de hantavirus en Chile alcanza 39% en el año: una vacuna podría estar disponible antes de 2030

El Ministerio de Salud declaró por primera vez una alerta sanitaria a nivel nacional por la infección, en un contexto de amenaza sanitaria múltiple que incluye brotes de influenza aviar y enfermedades transmitidas por mosquitos.

AGENCIA UNO

La letalidad del hantavirus en Chile subió de 18% a 39% entre 2025 y 2026, con 18 fallecidos de 46 casos confirmados este año, en regiones que van desde Valparaíso hasta Aysén.

Ante esto, el Ministerio de Salud declaró esta semana una alerta sanitaria por hantavirus en prácticamente todo el territorio nacional, la primera medida de este tipo para la enfermedad en el país.

La alerta se suma a una situación de amenaza sanitaria múltiple, coincidente con brotes de influenza aviar y con enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. El hantavirus solía asociarse a los meses de verano, pero su patrón de circulación se ha modificado con el tiempo.

Alexis Kalergis, Profesor Titular de la UC y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia (IMII), planteó que “vemos que los virus justamente han ido cambiando en los periodos de circulación, son entes biológicos dinámicos”.

El virus se transmite a través del contacto con su orina, excrementos o saliva de ratones de cola larga infectados. En Chile, la infección por la cepa Andes puede derivar en un síndrome cardiopulmonar con una letalidad de hasta el 50%. No existe vacuna ni tratamiento antiviral específico. El manejo se limita al cuidado intensivo hospitalario y, en algunos casos, al apoyo respiratorio.

Vacuna contra la cepa Andes

Ante la ausencia de un tratamiento específico, un equipo del IMII desarrolla una vacuna preventiva contra la cepa Andes del hantavirus. El proyecto cuenta con una publicación científica que documenta estudios preclínicos en animales y muestra resultados que indican la inducción de una respuesta inmune contra el virus. “Esta vacuna la diseñamos pensando en una formulación que puede administrarse desde el nacimiento”, señala el director del instituto.

El financiamiento actual ha permitido completar la fase preclínica, pero no cubre los costos de un ensayo clínico en humanos. Avanzar a esa etapa requiere recursos adicionales que el equipo del IMII busca obtener.

El Dr. Kalergis plantea que, de concretarse esa etapa, las pruebas en seres humanos debieran realizarse en el país. “Por supuesto, Chile sería el lugar donde haríamos estos estudios clínicos porque efectivamente tenemos circulación del virus y es la población que debe ser protegida” , agrega el investigador, quien afirma que la solución sería fundamental para personas que se desempeñen en zonas de riesgo y para turistas, a fin de minimizar el riesgo de infección y patología.

El IMII proyecta iniciar los primeros estudios en humanos en un plazo de entre 12 y 24 meses. La vacuna se basa en una plataforma tecnológica que hoy se aplica a millones de niños en el mundo, con más de dos décadas de desarrollo previo por parte del equipo chileno en otros virus.