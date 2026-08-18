Tras un descenso durante la pandemia, la sífilis alcanza cifras históricas en Chile

Los hombres representaron el 65% de las notificaciones entre 2021 y 2025, mientras que la principal vía de transmisión declarada durante 2025 fue la sexual, con un 94%.

La sífilis alcanzó en 2025 su mayor tasa de notificación del periodo analizado en Chile, con 55,2 casos por cada 100 mil habitantes, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsal).

El documento muestra que la tasa aumentó 2,4 veces entre 2016 y 2025 y que, tras la caída registrada durante la pandemia, los casos retomaron una trayectoria ascendente.

Uno de los datos que más preocupa es el aumento de casos entre las personas de 60 años y más. Si bien la mayoría de los contagios sigue concentrándose entre los 20 y 39 años, también se registró un incremento entre los adultos mayores durante los últimos cinco años.

En términos generales, los hombres representaron el 65% de las notificaciones entre 2021 y 2025, mientras que la principal vía de transmisión declarada durante 2025 fue la sexual, con un 94%.

La situación también presenta diferencias territoriales. Tarapacá, Arica y Parinacota y Antofagasta se encuentran entre las regiones que registraron las tasas más elevadas durante el periodo, mientras que Tarapacá y Aysén llegaron a 90 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, según los antecedentes entregados por el Minsal.

Qué es la sífilis y dónde realizarte un examen gratuito

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum y puede transmitirse principalmente mediante contacto sexual, además de existir transmisión durante el embarazo.

Si no se trata, puede generar complicaciones importantes; sin embargo, es una infección curable mediante antibióticos y el tratamiento oportuno permite evitar su progresión. El propio Minsal recomienda acudir a un centro de salud ante una posible exposición o síntomas compatibles.

Para realizarte el examen, una alternativa es acudir al sistema público de salud, donde la atención relacionada con las ITS es gratuita y confidencial.

También existen organizaciones que ofrecen testeo. MUMS dispone de pruebas rápidas y gratuitas de VIH y sífilis, pero requiere reservar previamente una hora y presentar un documento de identidad.

El examen de sífilis se realiza mediante una muestra de sangre y, si el resultado es positivo, debe ser evaluado por personal de salud para confirmar el diagnóstico y determinar el tratamiento correspondiente.