Ante nuevo caso de sarampión: contactos estrechos tienen 72 horas para vacunarse tras exposición

El último caso, una joven de 18 años que viajó a Perú sin registro de vacunación, tardó doce días en confirmarse, lo que retrasó el seguimiento de sus contactos.

Las personas susceptibles que estuvieron expuestas a un caso de sarampión pueden vacunarse dentro de las primeras 72 horas tras el contacto, y ciertos grupos de riesgo pueden recibir inmunoglobulina hasta el sexto día.

Los doctores Alexis Kalergis, director, y Susan Bueno, directora alterna del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, IMII, ambos profesores titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sostienen que esas ventanas obligan a adelantar las medidas de control ante una sospecha fundada de la enfermedad.

La evaluación de los especialistas surge tras el tercer caso importado de sarampión confirmado por el Ministerio de Salud durante 2026, una joven de 18 años de la Región Metropolitana que había viajado a Perú. La paciente consultó el 12 de septiembre y el resultado de laboratorio se conoció 12 días después, lo que retrasó el seguimiento de sus contactos.

El sarampión puede transmitirse desde unos cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del exantema, que es la erupción cutánea característica de la enfermedad.

El contagio comienza, por lo tanto, antes de que se presente el signo más reconocible de la infección, y cada día de espera reduce el margen para proteger a quienes estuvieron cerca del caso. “Mientras antes se sospeche, diagnostique y actúe, mayores son las posibilidades de cortar la transmisión antes de que aparezcan nuevos casos” , explica la Dra. Bueno.

Rastreo durante la incubación

El período de incubación, que es el tiempo que transcurre entre el contagio y los primeros síntomas, puede extenderse hasta 21 días. Durante ese lapso, una persona infectada mantiene su rutina sin saber que porta el virus, y cada día de demora en identificar el caso amplía el número de personas con las que pudo haber estado en contacto.

En el caso confirmado en la Región Metropolitana, entre la consulta de la paciente y el resultado de laboratorio transcurrieron doce días, un intervalo mayor que los plazos establecidos para vacunar o aplicar la inmunoglobulina para sus contactos.

“Idealmente, ante una sospecha fundada de sarampión, las medidas de control no deberían esperar la confirmación definitiva del laboratorio. Se puede comenzar antes con el aislamiento del caso sospechoso, la identificación de contactos y la revisión de su estado de vacunación”, precisa el Dr. Kalergis.

Esquema completo y cobertura

La vacuna triple viral contiene versiones atenuadas de los virus del sarampión, las paperas y la rubéola. Estos virus están debilitados y no producen la enfermedad en personas sanas, pero el sistema inmune los reconoce y responde mediante la producción de anticuerpos y de células de memoria, que quedan preparadas para reaccionar con rapidez si la persona entra en contacto con el virus real.

Una dosis protege aproximadamente al 93% de las personas vacunadas y la segunda eleva esa protección a cerca del 97%, diferencia por la que Bueno recomienda completar el esquema. En Chile, la vacuna integra el programa nacional de inmunización y se aplica al año y a los tres años de vida.

La meta sanitaria es mantener al menos un 95% de cobertura con dos dosis, un nivel en el que el virus encuentra pocas personas a quienes infectar y la cadena de transmisión se corta. Esa barrera protege además a quienes no pueden vacunarse, como algunos lactantes y pacientes inmunocomprometidos.

“El problema aparece cuando la cobertura empieza a bajar, porque se van acumulando personas susceptibles y se generan espacios donde el virus puede circular. En ese contexto, un caso importado puede pasar rápidamente de ser un caso aislado a generar un brote”, advierte la inmunóloga.

Según el Dr. Kalergis, la cobertura actual de la triple viral en el país se sitúa sobre el 90%. El director del IMII identifica, además, un grupo que permanece sin protección: niños menores de un año que aún no alcanzan la edad de la primera dosis y personas que no recibieron las dos dosis.