Sífilis y gonorrea registran tasas de contagio más altas de la década en Chile: ¿qué explica el aumento?

El aumento se concentra principalmente en personas de 20 a 39 años. Sin embargo, existe otro fenómeno que ha llamado la atención de los especialistas: el incremento de los casos en personas mayores de 60 años.

En Chile, las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen siendo un desafío para la salud pública. Según los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, durante 2025 se notificaron 11.155 casos de sífilis, con una tasa de 55,2 por cada 100 mil habitantes. Se registraron, además, 2.682 casos de gonorrea, con una tasa de 13,3 por cada 100 mil habitantes. En ambos casos, las tasas son las más altas de la última década.

El aumento se concentra principalmente en personas de 20 a 39 años. Sin embargo, existe otro fenómeno que ha llamado la atención de los especialistas: el incremento de los casos en personas mayores de 60 años.

Para el profesor Alejandro Afani, inmunólogo y director del Centro de VIH del Hospital Clínico Universidad de Chile, este escenario responde a diversos factores sociales, sanitarios y epidemiológicos, entre ellos, una menor percepción de riesgo frente al VIH y otras ITS.

“Con la incorporación progresiva del uso de la profilaxis preexposición (PrEP) muchas personas han optado por utilizarla como una alternativa al preservativo. Por otro lado, también existe una menor percepción de riesgo frente al VIH, debido a que hoy las personas saben que, con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, quienes viven con el virus pueden llevar una vida normal. Sin embargo, el VIH no es la única infección que requiere atención. La sífilis, gonorrea, clamidia y otras ITS continúan circulando y pueden generar complicaciones si no son diagnosticadas y tratadas oportunamente”, detalló.

La PrEP es una estrategia eficaz para prevenir la infección por VIH, pero no protege frente a otras ITS, como la sífilis y la gonorrea.

Una encuesta realizada por el Centro de VIH refleja esta situación. El equipo encuestó a más de 7 mil personas que acudieron a hacerse un test rápido de VIH. Menos del 25% de ellas usaba preservativo de manera regular. “Quienes lo utilizaban lo hacían principalmente para prevenir un embarazo y no necesariamente para prevenir infecciones de transmisión sexual”, explica el especialista.

Alerta en mujeres

Según datos del Minsal, los hombres concentran dos de cada tres casos de sífilis notificados. Sin embargo, los casos en mujeres aumentaron un 16% durante el último año y su tasa específica llegó a 38,4 por cada 100 mil habitantes. Para el especialista, este crecimiento podría explicarse, en parte, por el bajo uso del preservativo en mujeres.

“Existe el condón masculino, pero también el condón femenino, que está muy subutilizado y del que existe muy poca difusión e información. Muchas mujeres no están habituadas al uso del preservativo con su pareja, lo que puede aumentar su vulnerabilidad frente a las infecciones de transmisión sexual”, señala.

Aunque las personas jóvenes concentran la mayor proporción de casos, el alza en grupos de mayor edad es una señal que no debe pasar inadvertida. Entre 2021 y 2025, la tasa de notificación de sífilis en mujeres mayores de 60 años se duplicó, pasando de 14,4 a 28,8 casos por cada 100 mil habitantes. En los hombres, los diagnósticos aumentaron de 419 a 909, alcanzando una tasa de 50,8 casos por cada 100 mil habitantes.

En el caso de la gonorrea, entre los hombres de 60 años y más la tasa de notificación casi se triplicó entre 2021 y 2025, pasando de 3,9 a 11,6 casos por cada 100 mil habitantes. En las mujeres del mismo grupo etario, no se registraron casos en 2021 y se notificaron 10 en 2025.