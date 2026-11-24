El organismo internacional enfatizó que la tasa de este tipo de delitos baja más lentamente que los homicidios en general.

Cinco mujeres fueron víctimas de feminicidios cada hora en el mundo durante 2025 por parte de sus parejas o familiares, de acuerdo con un informe publicado este martes por la ONU.

Según el reporte del organismo internacional, de las más de 78 mil mujeres asesinadas el año pasado en el planeta, cerca de 47 mil tuvieron como victimario a su pareja, expareja o familiar cercano.

En el documento, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y por ONU Mujeres, se precisó que, si bien las mujeres representaron el 19% de las víctimas de homicidio en todo el mundo en 2025, al 60% de ellas las asesinaron en feminicidios.

Al analizar los datos, la ONU destacó “la urgencia de garantizar que la prevención de la violencia doméstica aborde las relaciones íntimas, así como las relaciones en estructuras familiares más amplias”.

Las cifras de la ONU sobre los feminicidios en el planeta

Los datos se divulgaron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.

De acuerdo con lo expuesto por la ONU, cada día de 2025 se registró un promedio de 129 feminicidios en el mundo. Aquello corresponde a más de cinco a la hora y una cada once minutos.

Con el propósito de recalcar la relevancia de estas cifras, el organismo internacional enfatizó que, de acuerdo con los datos que dispone, la tasa de feminicidios baja más lentamente que los homicidios en general.

Lo anterior, luego de que entre 2010 y 2025 la tasa total de homicidios cayó un 23 % en América y un 43 % en Europa, la del asesinato de mujeres por parte de sus parejas, exparejas o parientes descendió solo un 12 % y un 28 %, respectivamente.

En esa línea, la ONU alertó que los factores de riesgo y las causas de los feminicidios “hunden sus raíces en normas sociales y estereotipos de género que apenas cambian con el paso de los años“.

África, con 2,9 por cada 100.000 mujeres, es el continente que mostró la mayor tasa de feminicidios en 2025, seguido de América (1,4), Oceanía (1,1), Asia (0,6) y Europa (0,5).