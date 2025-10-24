Valdivia celebra la botadura del primer crucero híbrido-eléctrico construido en Chile

Ahora, el Magellan Discoverer entrará en su fase final de construcción enfocada principalmente en trabajos de outfitting, como instalación de cubiertas, configuración de sistemas y revestimientos interiores, previo a las pruebas en mar abierto.

Asenav y Antarctica21 celebraron un importante hito en la ingeniería naval chilena: la botadura y bautizo del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América construido con ingeniería 100% nacional.

La ceremonia marcó el momento exacto en que la nave fue puesta a flote en el agua, en el río Calle Calle en la ciudad de Valdivia.

El crucero chileno contará con una avanzada tecnología de navegación impulsada por un sistema diésel-eléctrico de carácter híbrido. Esta configuración permitirá al barco disminuir sus emisiones de CO2, reducir el ruido submarino y navegar con una autonomía de 60 días sin necesidad de reabastecimiento, promoviendo el turismo sostenible en la Antártica. Además, la nave está certificada bajo la norma de emisiones IMO Tier III, la más exigente en Europa, Estados Unidos y Canadá.

Desde su corte de plancha realizado en febrero de 2024, el astillero tardó 624 días en completar el 90% de la estructura total del crucero, en el cual participaron más de 500 personas entre trabajadores de Asenav y contratistas. Ahora, el Magellan Discoverer entrará en su fase final de construcción enfocada principalmente en trabajos de outfitting, como instalación de cubiertas, configuración de sistemas y revestimientos interiores, previo a las pruebas en mar abierto.

El Magellan Discoverer tiene 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura. Su capacidad de transporte es de 96 pasajeros y 67 tripulantes.

El carácter híbrido-eléctrico del penal se debe a la combinación de una planta diésel-eléctrica, cuyos generadores alimentan los motores eléctricos de propulsión, con un Energy Storage System (ESS) y un Power Management System (PMS). El primero (ESS), está basado en un banco de baterías marinas de litio Corvus Energy y va conectado a la red eléctrica del buque, almacenando y suministrando energía de forma flexible. Por su parte, el PMS coordina los generadores, convertidores, baterías y cargas, optimizando el funcionamiento del barco y reduciendo las emisiones contaminantes.

