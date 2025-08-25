Coqueluche al alza: ¿A quiénes afecta y cómo detectar esta enfermedad?

Ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el alza de casos de Coqueluche, la entidad advirtió sobre un posible repunte de esta enfermedad, especialmente por las bajas temperaturas que afectan al hemisferio sur.

El Coqueluche, también conocido como tos convulsiva, es una infección viral que se contagia principalmente a través del aire, mediante gotitas expulsadas al hablar, toser o estornudar.

Según la OPS, durante 2024 se han reportado más de 43 mil casos de Coqueluche en América, con mayor incidencia en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú.

¿Qué síntomas tiene el Coqueluche?

La tos ferina puede comenzar con síntomas de un resfriado leve, pero que con los días se intensifica. Reconocer eso es clave para actuar a tiempo, en especial en bebés y personas con un sistema inmunitario debilitado.

Ataques de tos: En niños y adultos, la tos ferina provoca accesos de tos muy seguidos que pueden durar varios minutos, a menudo acompañados de dificultad para respirar, enrojecimiento facial y, en algunos casos, incluso vómitos después del esfuerzo.

Síntomas de tos ferina en bebés: Lo más probable es que no exista tos, sino que haya pausas al respirar, su piel se torne morada o tengan dificultad para alimentarse. Ante cualquier sospecha, es importante consultar de inmediato a un servicio de urgencia.

Cuál es el tratamiento del Coqueluche

El tratamiento generalmente incluye el uso de antibióticos, que ayudan a disminuir el riesgo de contagio, aunque es posible que los síntomas persistan por un tiempo. Es fundamental que estos medicamentos sean recetados por un profesional de la salud.

En Chile, la vacuna contra la tos ferina es obligatoria y se entrega de forma gratuita. Se administra durante la infancia como parte del programa nacional de inmunización, y también se aplica a las mujeres embarazadas a partir de la semana 28 de gestación, con el fin de proteger al bebé recién nacido.

Tener el esquema de vacunación al día no solo brinda protección individual, sino que también contribuye a cuidar a quienes no pueden vacunarse aún, como los lactantes más pequeños.