Al no estar inscritas en el regulador chileno, estos sitios no pueden ser fiscalizados ni sancionados.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló un listado de siete nuevas supuestas plataformas de inversiones ilegales que no están registradas ni autorizadas para funcionar en Chile.

De acuerdo al comunicado, estos sitios web no tienen “autorización legal para prestar servicios regulados en la Ley Fintec”, que es la entidad que regula la tecnología aplicada a las finanzas.

Estas plataformas ilegales al no estar registradas ante el organismo regulador chileno, la Comisión no tiene la facultad de supervisar el funcionamiento de estos sitios ni de aplicar sanciones si cometen actos ilegales en perjuicio de los inversionistas.

Cuáles son los siete nuevas plataformas ilegales denunciadas por la CMF

Robo 4000 Mentax, con el sitio web https://robo4000mentax.com.

XMRmarket, con la página https://www.xmrmarkets.com/.

FX Novus, que funciona en el sitio web https://www.fxnovus.com/.

Invesa Capital, que funciona en los sitios web https://www.invesacapital.info/ y https://www.invesacapital.net.

Cripto Intercambio, con sitio web en https://criptointercambio.com/.

Trade 24 seven, que funciona en los sitios web https://trade24seven.com/es/; https://trade24sevenclients.com.

HCTX, que funciona en el sitio web https://hctxtrade.com/.

En el sitio web de la Comisión HACIENDO CLIC ACÁ, se puede comprobar si una empresa, persona plataforma ofrece servicios ilegales o productos financieros.

Debido a lo anterior, la CMF recomendó “a las personas que, antes de realizar una inversión, siempre busquen más información sobre los productos y las empresas con las que están considerando invertir”.