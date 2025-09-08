Sistema frontal dejará lluvias en el centro-sur: revisa lo que se espera en Santiago

Los meteorólogos anunciaron un drástico cambio en el clima durante esta semana en la capital.

A partir de este lunes, se pronostica la llegada de un sistema frontal que traerá lluvias desde la Región de Ñuble hasta Aysén. Además, se espera que las precipitaciones alcancen la Región Metropolitana (RM) durante el transcurso de la semana.

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, informó que el fenómeno climático se iniciará esta noche en Coyhaique y estará acompañado por “vientos bastante intensos” en varias regiones del país.

En el caso de la Región Metropolitana, el sistema frontal se hará sentir a partir del miércoles y dejará precipitaciones únicamente en la zona de la precordillera.

“Este sistema frontal lo que va a traer es nubosidad para la capital. El miércoles llega el sistema frontal acá, pero no hay lluvias. Solamente en la precordillera, no acá (en referencia a los valles de la zona centro de Santiago)”.

Junto a ello, indicó que en la precordillera se registrarán un par de milímetros y que “incluso, después tiende a despejar”.

En tanto, el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, indicó que el día lunes “durante la mañana va a variar a parcial y en la tarde va a estar nuboso, mientras que la jornada del martes estará el cielo casi despejado, sube la temperatura”. Las máximas pasarán de 16°C a 21°C en un lapso de 24 horas en la capital.

En relación a la lluvias “el miércoles, esas probabilidades de precipitaciones que se veía la semana pasada, se han ido quedando más hacia el sur. Alcanzaría durante la madrugada sectores de las provincias de Melipilla, Maipo y cordillera de la Región Metropolitana”.

Debido a ello, las precipitaciones perdurarían hasta la mañana, siendo “probables chubascos débiles, locales, aislados”.