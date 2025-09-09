Secciones
Fondas sin carne: conoce las más de 30 alternativas veganas para estas Fiestas Patrias

Revisa la completa recopilación de actividades, ferias e iniciativas veganas que se realizarán en las celebraciones dieciocheras.

Gabriela Romo
Gabriela Romo

Veganuary, la organización internacional que promueve una alimentación basada en plantas durante enero y más allá, lanzó la tercera edición de su Guía de Fondas Veganas, consolidando el crecimiento sostenido de opciones plant-based para celebrar las Fiestas Patrias en Chile.

En su versión 2025, la guía destaca 34 locales y eventos distribuidos en 10 regiones del país, lo que representa un aumento del 21% en comparación con las alternativas incluidas en 2024.

La guía recopila una variedad de platos típicos en su versión 100% vegetal, como empanadas, pasteles de choclo y choripanes plant-based, disponibles en restaurantes y ferias a lo largo del país.

Solo en Santiago se cuentan 10 fondas, pero también podrás revisar fondas desde Antofagasta hasta Los Lagos, facilitando el acceso a opciones sin ingredientes de origen animal en distintas regiones del país.

Región de Antofagasta

  • Dirección: Homero Ávila 1095, Antofagasta.
  • Horarios: Desde las 11:00 hasta las 21:00 hrs.
  • Días: De 16 al 21 de septiembre.
  • Precios: Entrada liberada.

Región Coquimbo

Refugio Raíz

  • Dirección: Amunategui 690, La Serena
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
  • Días: De 16 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Not Fonda

  • Dirección: Arturo Prat 234, Vicuña,
  • Valle de Elqui
  • Horarios: 16 de septiembre: desde las 12:00
  • hasta las 17:00 hrs; 17 y 18 de septiempre

Vegfonda Govindas

  • Precios: Entrada liberada
  • Dirección: Lautaro 841, La Serena
  • Horarios: 15 al 17 de septiembre.

La Ufo Fonda

  • Dirección: Wenceslao Vergara 990, El Llano, Coquimbo
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
  • Días: De 16 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

La Pampiveg

  • Dirección: Av. Pacífico 5180, La Serena
  • Horarios: Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs.
  • Días: 14 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región Valparaíso

La Vegan fonda

  • Dirección: 1 Norte 191C esq. 5 Poniente,
  • Viña del Mar
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
  • Días: De 16 al 19 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Vegan Fonda

  • Dirección: General Cruz 539 (Frente al parque Italia), Valparaíso
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
  • Días: De 17 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Fonda Clafira

  • Dirección: Pasaje Torres del Maqui, Limache
  • Horarios: Desde las 13:00 hasta las 18:00 hrs.
  • Días: 19 y 20 de septiembre
  • Precios: $5.000 por persona, menores de 5 años entran gratis.

2º Versión antifonda vegana

  • Dirección: Angamos 1850, San Antonio
  • Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 18 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región Metropolitana

Festival Santiago Vegan – Santiago

  • Dirección: Centro Cultural Perrera Arte – Parque de los Reyes, Santiago
  • Horarios: 12:00 a 19:30 hrs.
  • Días: 18 y 19 de septiembre
  • Precios: $3.000

Vegan Tasty – Santiago

  • Dirección: Ricardo Cumming 56 – B, Santiago
  • Horarios: 13:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 17 al 21 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

La Gran Fonda Katako Vegan – Providencia

  • Dirección: Seminario 130, Providencia
  • Horarios: 17/09 de 13:00 a 00:00 hrs.; 18, 19 y 20/09 hasta las 02:00 hrs.
  • Días: 17 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Veg Fonda – Santiago

  • Dirección: Compañía de Jesús 2085, Santiago
  • Horarios: 13:00 a 23:00 hrs.
  • Días: 17 al 21 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

4ta Fonda Vegana La Pajarera – Macul

  • Dirección: Arturo Gordon 3908, Macul
  • Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
  • Días: 18 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

La Gran Fonda Katako Vegan – Providencia

  • Dirección: Seminario 130, Providencia
  • Horarios: 17/09 de 13:00 a 00:00 hrs.; 18 al 20/09 hasta las 02:00 hrs.
  • Días: 17 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Antifonda – Santiago

  • Dirección: Diabla Katana – Maturana 13, Barrio República
  • Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 17 y 18 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Antifonda Tierra Libre – Ñuñoa

  • Dirección: Miguel Claro 2220, Ñuñoa
  • Horarios: 12:00 a 20:00 hrs.
  • Días: 16 y 17 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Antifonda – Providencia

  • Dirección: Av. Providencia 37, Metro Baquedano
  • Horarios: 16:30 hrs. hasta agotar stock
  • Días: 13 al 21 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Vegan Fonda – Santiago

  • Dirección: Portales 3185, Santiago
  • Horarios: 13:00 a 19:00 hrs.
  • Días: 18 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

La Antifonda 100% Vegan – Recoleta

  • Dirección: Espacio Fénix, Santa Filomena 132, Recoleta
  • Horarios: 15:00 a 22:00 hrs.
  • Días: 20 de septiembre
  • Precios: $2.000

Región de O’Higgins

La Ramada VerdeVeg – Rancagua

  • Dirección: Plaza Rancagua Norte, Av. Grecia, Rancagua
  • Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 13 y 14 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Vegan Fonda – Rancagua

  • Dirección: Av. Central 160, Rancagua
  • Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 19 y 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región del Maule

18 Vegano – Talca

  • Dirección: Barcos 556, Frente a Plaza Víctor Jara, Talca
  • Horarios: 13:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 16 al 21 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Endieciochada – Linares

  • Dirección: Emporio Vegana, O’Higgins 485, Linares
  • Horarios: 12:00 a 18:00 hrs.
  • Días: 17 y 18 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Vegan Fonda – Talca

  • Dirección: 3 Norte 9 y 10 Oriente 1609, Talca
  • Horarios: 16:00 a 22:00 hrs.
  • Días: 13 y 16 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Fonda Vegana – Talca

  • Dirección: Casona de las Artes (2 Oriente 884), Talca
  • Horarios: 13:00 a 00:00 hrs.
  • Días: 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región del Biobío

Fonda Govinda – Concepción

  • Dirección: Cochrane 214, Concepción
  • Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
  • Días: 17 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Encuentro Vegano, Cultura sin Tortura – Concepción

  • Dirección: Castellón 916, Concepción
  • Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
  • Días: 13 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Ni Chicha, Ni Limona, Pero Sí Vegana – Concepción

  • Dirección: Casa 916, Castellón 916, Concepción
  • Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
  • Días: 18 y 19 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Fondita del Biovio – Concepción

  • Dirección: Tucapel 345, Mantra Rubera, Concepción
  • Horarios: 12:00 a 22:00 hrs.
  • Días: 17 y 18 de septiembre
  • Precios: $3.500 un día (+ cargo) / $6.000 ambos días (+ cargo)

Región de La Araucanía

La Vegan Fonda 2025 – Temuco

  • Dirección: General Aldunate 920, Temuco
  • Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
  • Días: 18 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Vegy Fonda – Villarrica

  • Dirección: Camilo Henríquez 544, Villarrica
  • Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
  • Días: 15 al 20 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región de Los Ríos

La Fonda de la Carnicería Vegana – Valdivia

  • Dirección: Cochrane 489-1, Valdivia
  • Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
  • Días: 18 y 19 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

Región de Los Lagos

Terrivle Feria Vegana – Puerto Montt

  • Dirección: Arturo Prat 444, Puerto Montt
  • Horarios: 15:00 a 22:00 hrs.
  • Días: 18 de septiembre
  • Precios: Entrada liberada

