Veganuary, la organización internacional que promueve una alimentación basada en plantas durante enero y más allá, lanzó la tercera edición de su Guía de Fondas Veganas, consolidando el crecimiento sostenido de opciones plant-based para celebrar las Fiestas Patrias en Chile.
En su versión 2025, la guía destaca 34 locales y eventos distribuidos en 10 regiones del país, lo que representa un aumento del 21% en comparación con las alternativas incluidas en 2024.
La guía recopila una variedad de platos típicos en su versión 100% vegetal, como empanadas, pasteles de choclo y choripanes plant-based, disponibles en restaurantes y ferias a lo largo del país.
Solo en Santiago se cuentan 10 fondas, pero también podrás revisar fondas desde Antofagasta hasta Los Lagos, facilitando el acceso a opciones sin ingredientes de origen animal en distintas regiones del país.
Fondas sin carne: conoce las más de 30 alternativas veganas para estas Fiestas Patrias
Región de Antofagasta
- Dirección: Homero Ávila 1095, Antofagasta.
- Horarios: Desde las 11:00 hasta las 21:00 hrs.
- Días: De 16 al 21 de septiembre.
- Precios: Entrada liberada.
Región Coquimbo
Refugio Raíz
- Dirección: Amunategui 690, La Serena
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
- Días: De 16 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Not Fonda
- Dirección: Arturo Prat 234, Vicuña,
- Valle de Elqui
- Horarios: 16 de septiembre: desde las 12:00
- hasta las 17:00 hrs; 17 y 18 de septiempre
Vegfonda Govindas
- Precios: Entrada liberada
- Dirección: Lautaro 841, La Serena
- Horarios: 15 al 17 de septiembre.
La Ufo Fonda
- Dirección: Wenceslao Vergara 990, El Llano, Coquimbo
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 19:00 hrs.
- Días: De 16 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
La Pampiveg
- Dirección: Av. Pacífico 5180, La Serena
- Horarios: Desde las 12:00 hasta las 20:00 hrs.
- Días: 14 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región Valparaíso
La Vegan fonda
- Dirección: 1 Norte 191C esq. 5 Poniente,
- Viña del Mar
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
- Días: De 16 al 19 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Vegan Fonda
- Dirección: General Cruz 539 (Frente al parque Italia), Valparaíso
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 20:00 hrs.
- Días: De 17 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Fonda Clafira
- Dirección: Pasaje Torres del Maqui, Limache
- Horarios: Desde las 13:00 hasta las 18:00 hrs.
- Días: 19 y 20 de septiembre
- Precios: $5.000 por persona, menores de 5 años entran gratis.
2º Versión antifonda vegana
- Dirección: Angamos 1850, San Antonio
- Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
- Días: 18 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región Metropolitana
Festival Santiago Vegan – Santiago
- Dirección: Centro Cultural Perrera Arte – Parque de los Reyes, Santiago
- Horarios: 12:00 a 19:30 hrs.
- Días: 18 y 19 de septiembre
- Precios: $3.000
Vegan Tasty – Santiago
- Dirección: Ricardo Cumming 56 – B, Santiago
- Horarios: 13:00 a 21:00 hrs.
- Días: 17 al 21 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
La Gran Fonda Katako Vegan – Providencia
- Dirección: Seminario 130, Providencia
- Horarios: 17/09 de 13:00 a 00:00 hrs.; 18, 19 y 20/09 hasta las 02:00 hrs.
- Días: 17 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Veg Fonda – Santiago
- Dirección: Compañía de Jesús 2085, Santiago
- Horarios: 13:00 a 23:00 hrs.
- Días: 17 al 21 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
4ta Fonda Vegana La Pajarera – Macul
- Dirección: Arturo Gordon 3908, Macul
- Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
- Días: 18 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Antifonda – Santiago
- Dirección: Diabla Katana – Maturana 13, Barrio República
- Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
- Días: 17 y 18 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Antifonda Tierra Libre – Ñuñoa
- Dirección: Miguel Claro 2220, Ñuñoa
- Horarios: 12:00 a 20:00 hrs.
- Días: 16 y 17 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Antifonda – Providencia
- Dirección: Av. Providencia 37, Metro Baquedano
- Horarios: 16:30 hrs. hasta agotar stock
- Días: 13 al 21 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Vegan Fonda – Santiago
- Dirección: Portales 3185, Santiago
- Horarios: 13:00 a 19:00 hrs.
- Días: 18 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
La Antifonda 100% Vegan – Recoleta
- Dirección: Espacio Fénix, Santa Filomena 132, Recoleta
- Horarios: 15:00 a 22:00 hrs.
- Días: 20 de septiembre
- Precios: $2.000
Región de O’Higgins
La Ramada VerdeVeg – Rancagua
- Dirección: Plaza Rancagua Norte, Av. Grecia, Rancagua
- Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
- Días: 13 y 14 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Vegan Fonda – Rancagua
- Dirección: Av. Central 160, Rancagua
- Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
- Días: 19 y 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región del Maule
18 Vegano – Talca
- Dirección: Barcos 556, Frente a Plaza Víctor Jara, Talca
- Horarios: 13:00 a 21:00 hrs.
- Días: 16 al 21 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Endieciochada – Linares
- Dirección: Emporio Vegana, O’Higgins 485, Linares
- Horarios: 12:00 a 18:00 hrs.
- Días: 17 y 18 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Vegan Fonda – Talca
- Dirección: 3 Norte 9 y 10 Oriente 1609, Talca
- Horarios: 16:00 a 22:00 hrs.
- Días: 13 y 16 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Fonda Vegana – Talca
- Dirección: Casona de las Artes (2 Oriente 884), Talca
- Horarios: 13:00 a 00:00 hrs.
- Días: 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región del Biobío
Fonda Govinda – Concepción
- Dirección: Cochrane 214, Concepción
- Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
- Días: 17 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Encuentro Vegano, Cultura sin Tortura – Concepción
- Dirección: Castellón 916, Concepción
- Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
- Días: 13 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Ni Chicha, Ni Limona, Pero Sí Vegana – Concepción
- Dirección: Casa 916, Castellón 916, Concepción
- Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
- Días: 18 y 19 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Fondita del Biovio – Concepción
- Dirección: Tucapel 345, Mantra Rubera, Concepción
- Horarios: 12:00 a 22:00 hrs.
- Días: 17 y 18 de septiembre
- Precios: $3.500 un día (+ cargo) / $6.000 ambos días (+ cargo)
Región de La Araucanía
La Vegan Fonda 2025 – Temuco
- Dirección: General Aldunate 920, Temuco
- Horarios: 13:00 a 20:00 hrs.
- Días: 18 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Vegy Fonda – Villarrica
- Dirección: Camilo Henríquez 544, Villarrica
- Horarios: 12:00 a 19:00 hrs.
- Días: 15 al 20 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región de Los Ríos
La Fonda de la Carnicería Vegana – Valdivia
- Dirección: Cochrane 489-1, Valdivia
- Horarios: 12:00 a 21:00 hrs.
- Días: 18 y 19 de septiembre
- Precios: Entrada liberada
Región de Los Lagos
Terrivle Feria Vegana – Puerto Montt
- Dirección: Arturo Prat 444, Puerto Montt
- Horarios: 15:00 a 22:00 hrs.
- Días: 18 de septiembre
- Precios: Entrada liberada