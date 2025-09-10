Secciones
Gabriela Romo
Con el paso de los días, el paisaje en el hemisferio sur ha comenzado a transformarse, ya que los árboles comenzaron a florecer, el aire se vuelve más tibio y los días empiezan a alargarse, por lo que muchos se preguntan cuándo comienza la primavera en Chile.

La llegada de esta estación marca un cambio evidente en el ánimo de las personas, que poco a poco dejan atrás el abrigo pesado del invierno y se abren a una temporada llena de luz, colores y actividades al aire libre.

En esta época, donde se suman las Fiestas Patrias, también se reactiva la vida social, especialmente en torno a celebraciones tradicionales y encuentros familiares.

La primavera no solo anuncia un cambio de estación, sino también una oportunidad para reconectar con la naturaleza, disfrutar de las plazas, los parques, y prepararse para el fin de año. Es un tiempo de transición que invita a dejar atrás lo más frío del año y mirar con más energía lo que viene.

Cuándo comienza la primavera en Chile

La primavera dará inicio oficialmente en Chile el lunes 22 de septiembre a las 15:19 horas, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Dicho momento del año marca el equinoccio de primavera del hemisferio sur. De acuerdo al SHOA, en este momento, el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, ya que el Sol se ubica justo sobre el ecuador terrestre.

Este evento ocurre una vez al año, generalmente entre el 21 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur. A partir del equinoccio, los días comienzan a alargarse gradualmente, y las temperaturas tienden a subir, dando paso a una época de mayor luminosidad, floración y renovación natural.


