Rematan vehículos de lujo incautados en carreras clandestinas

Los vehículos que serán subastados fueron confiscados en los últimos meses como resultado de distintos operativos.

El remate de autos de lujo en ha generado gran expectación entre coleccionistas, inversionistas y amantes de los vehículos de alta gama.

Estos exclusivos eventos reúnes una selecta colección de automóviles de marcas reconocidas como Ferrari, Porsche, Lamborghini y Mercedes-Benz, que se subastan al mejor postor en un ambiente sofisticado y competitivo.

Es por ello que Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas, anunció que una serie de autos de alta gama, que han sido requisados en carreras clandestinas, serán rematados al sur del país.

Además de ser una oportunidad única para adquirir autos con características excepcionales, el remate impulsa el turismo de alto nivel y destaca a Punta Arenas como un nuevo polo de interés en el mercado automotriz de lujo en el sur de Chile.

Según información de La Prensa Austral, los 17 vehículos que serán subastados fueron confiscados en los últimos meses como resultado de distintos operativos realizados por Carabineros, la Fiscalía y la Municipalidad de Punta Arenas.

“Es una señal clara: la ley se cumple y no habrá impunidad para quienes ponen en riesgo a terceros con estas prácticas“, señaló el alcalde.

“Estos autos de alta gama no volverán a sus dueños. Serán rematados públicamente y más vehículos seguirán el mismo camino. La normativa vigente es estricta”, añadió.

Es importante señalar que la comercialización de estos vehículos cuenta con el respaldo de la Ley 21.495, la cual endurece las penas para quienes participan en carreras clandestinas.

En tanto, el concejal Germán Flores, indicó que “existen precedentes en otras ciudades, como Temuco y Lautaro, donde vehículos participantes en carreras clandestinas fueron comisados, rematados o incluso destruidos”.