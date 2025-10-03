Metro de Santiago cumple 50 años: revisa dónde y a qué hora será la celebración

El evento será gratuito y contará con una exposición de vagones reales del tren subterráneo.

Este domingo 5 de octubre, el Metro de Santiago conmemorará sus 50 años con una gran fiesta abierta al público en la Plaza de la Ciudadanía, ubicada frente al Palacio de La Moneda.

El evento, que se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas, será gratuito y contará con una exposición de vagones reales del tren subterráneo.

La iniciativa busca rendir homenaje tanto a los trabajadores como a los millones de pasajeros que han sido parte fundamental de la historia del Metro durante estas cinco décadas.

El evento ofrecerá una variada agenda de espectáculos y actividades para todo público. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo con presentaciones de reconocidos artistas como la Sonora Palacios, Leo Rey y Axé Bahía. Además, pensando en un público familiar, se sumarán shows infantiles como el del Perro Chocolo y una presentación del grupo de k-pop Q_Are.

La jornada también incluirá atractivas exhibiciones, como la demostración del Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile y una presentación acrobática a cargo de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

A esto se añadirán diversos espacios de entretenimiento y cultura, además de foodtrucks con variadas ofertas gastronómicas, una muestra de coleccionistas de objetos del Metro, un módulo de realidad virtual presentado por el grupo Transport Community, y una feria de emprendedores bajo el sello Mercado a un Metro. También estará presente el artista Zerreitug con sus dioramas tallados en madera, el Bazar Metro, los corpóreos Rombitos y una intervención urbana con vagones reales instalados frente al Palacio de La Moneda.