Alerta por nueva estafa que suplanta a Fonasa: revisa cómo reconocer el sitio fraudulento

El mensaje incluye un enlace que redirige a un sitio web falso, desde donde se roba la información personal del usuario.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) emitió una advertencia a sus usuarios mediante sus redes sociales, debido a una nueva modalidad de estafa que busca obtener datos personales a través de un sitio web fraudulento.

Este tipo de engaño corresponde a un caso de phishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes que se hacen pasar por instituciones oficiales o empresas para engañar a las personas y acceder a su información confidencial.

De acuerdo a la institución de salud, la estafa se refiere específicamente a mensajes de texto (SMS) que los estafadores envían a nombre de Fonasa.

El aviso afirma que “Fonasa detectó un error en su registro de pago. Verifique su información lo antes posible para no afectar sus derechos”.

El mensaje incluye un enlace que redirige a un sitio web falso, desde donde se roba la información personal del usuario.

A través de su cuenta oficial, Fonasa aclaró: “Están circulando mensajes de texto (SMS) fraudulentos a nombre de #Fonasa que dirigen a un sitio web FALSO para robar tus datos. ¡Ese NO es nuestro sitio! Fonasa NUNCA te pedirá actualizar datos ni solucionar problemas de pago mediante links enviados por SMS”.

Debido a lo anterior, la recomendación que hizo la institución es que nunca hay que hacer clic en enlaces recibidos por mensaje de texto que aparenten ser de Fonasa o cualquier otra entidad oficial. Ante cualquier duda, lo más seguro es ingresar manualmente el sitio web en el navegador o contactar directamente con la institución a través de sus canales oficiales.