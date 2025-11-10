La empresa Enel anunció un nuevo corte de luz programado en al menos 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) para este lunes 10 de noviembre.

Según informó la compañía eléctrica, la suspensión del suministro se extenderá por aproximadamente siete horas en algunos sectores de la capital.

A través de su sitio web, Enel explicó que estos trabajos son parte de un plan de mantenimiento programado y que se comunican con anticipación para que los vecinos puedan organizar sus actividades y reducir posibles molestias.

Quienes deseen verificar si su domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas pueden ingresar su dirección en el buscador disponible HACIENDO CLICK AQUÍ, donde se detalla la información de cada sector.

La empresa también recordó que las personas electrodependientes pueden solicitar apoyo durante el corte de energía llamando a los números 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Colina, Quilicura, Lo Barnechea, Las Condes, Ñuñoa, Macul, La Florida, Maipú, San Miguel y Pudahuel.

Estas son las 10 comunas de la RM que tendrán corte de luz programado este lunes

