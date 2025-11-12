Ocho horas sin luz: estas son las 10 comunas que estarán sin suministro eléctrico este miércoles

Enel llamó a los usuarios a planificar sus actividades y revisar si sus domicilios están dentro de las zonas comprometidas.

La empresa Enel informó sobre una nueva suspensión del suministro eléctrico programado que se realizará este miércoles 12 de noviembre en diez comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la compañía, el corte de luz se extenderá por aproximadamente ocho horas en algunos sectores.

Enel explicó en su sitio web que estas suspensiones son avisadas con anticipación para que los usuarios puedan organizar sus actividades y evitar inconvenientes.

Si deseas saber si tu hogar se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en la página oficial de Enel EN ESTE LINK donde encontrarás toda la información detallada.

Además, la empresa recordó que, en caso de que los cortes afecten a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose a los siguientes números: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

El corte de suministro eléctrico programado para este martes 12 de noviembre afectará a las comunas de Lampa, Quilicura, Huechuraba, Pudahuel, La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, Cerrillos, San Joaquín y Maipú, según informó Enel.

Maipú: desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Joaquín: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Cerrillos: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

Ñuñoa: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Reina: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

Quilicura: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Lampa: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.