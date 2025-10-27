Desde el sábado 1 de noviembre las temperaturas tenderán a estabilizarse y mantenerse en rangos moderados.

A partir del martes 28 de octubre, se espera un aumento progresivo de las temperaturas en Santiago.

Según los informes más recientes del tiempo, Santiago registrará máximas sobre los 30°C en al menos dos jornadas.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó que el jueves 30 de octubre los termómetros podrían alcanzar los 31°C en la capital, mientras que el viernes las temperaturas descenderían ligeramente hasta los 27°C.

Meteorología alerta por altas temperaturas en Santiago: esta será la noche más calurosa de la semana

Según indicó el experto, “la noche del día jueves sería la más cálida, con alrededor de 21°C a 22°C a las 21:00 horas. El resto de las noches de esta próxima semana serán de agradable temperatura”.

Leyton aprovechó la instancia para aclarar que no se espera una ola de calor hacia fines de octubre, pues desde el sábado 1 de noviembre las temperaturas tenderán a estabilizarse y mantenerse en rangos moderados.

Aunque las temperaturas en Santiago serán elevadas, Jaime Leyton, descartó que se trate de una ola de calor, señalando que solo se experimentarán tres días consecutivos con condiciones cálidas.

No obstante, precisó que el jueves 30 de octubre será la jornada más calurosa, con temperaturas que podrían acercarse a niveles considerados muy altos.

De acuerdo con MeteoChile, ese día se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 31 °C.

Leyton añadió que incluso durante la noche se mantendrá el calor, ya que alrededor de las 21:00 horas la temperatura bordearía los 21 °C.