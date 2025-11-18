Revisa las 10 comunas de la RM que tendrán corte de luz programado este martes 18 de noviembre

La interrupción del suministro se debe a labores planificadas que podrían extenderse por más de cinco horas seguidas.

La empresa Enel Distribución informó que este martes 18 de noviembre habrá un nuevo corte de luz programados en distintas comunas de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la compañía, la interrupción del suministro se debe a labores planificadas que podrían extenderse por más de cinco horas seguidas. Enel señaló que el aviso se entregó con anticipación para que las personas pudieran prepararse y reducir las molestias que pudieran generar estos cortes.

La empresa eléctrica precisó que serán 10 las comunas afectadas por el corte de luz programado, las cuales corresponden a trabajos de mantenimiento y a la conexión de nuevos clientes, tal como se detalla en su sitio web al que puedes acceder en ESTE LINK.

Para el martes 18, los cortes de energía afectarán a las comunas de La Granja, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Lo Prado, Las Condes, Vitacura, Huechuraba, Renca y Conchalí.

Conchalí: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Vitacura: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Lo Prado: desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.

Pudahuel: desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: desde las 09:30 hasta las 16:30 horas.