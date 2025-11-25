MAPAS – Revisa cuáles son las más de diez comunas que sufrirán cortes de luz en la RM

La compañía recordó en su sitio web que estos cortes se avisan con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

La empresa Enel informó que este martes 25 de noviembre se realizará un nuevo corte de luz en 11 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por hasta siete horas en algunos sectores.

Si deseas comprobar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible ACÁ Allí encontrarás toda la información detallada.

Por último, en caso de que el corte afecte a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse a los siguientes teléfonos de asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las comunas afectadas serán Vitacura, Conchalí, Las Condes, Lo Prado, Quinta Normal, Santiago, Ñuñoa, Peñalolén, Maipú, Pedro Aguirre Cerda y La Granja.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Maipú: desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.

Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ñuñoa: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 15:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

Santiago: desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

Quinta Normal: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Lo Prado: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Conchalí: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.