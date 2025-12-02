Regresa el feriado bancario: cuándo es, por qué volvió y a quiénes afecta

La iniciativa, que elimina por disposición de la Ley Fintech, contó con un amplio respaldo de 103 votos a favor, 0 en contra y una abstención.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que restaura el feriado bancario del 31 de diciembre.

De este modo, se restablecerá el feriado que había sido suprimido tras la promulgación de la Ley Fintech, aunque esta disposición solo comenzó a aplicarse el 1 de agosto, después de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicara la norma que daba cumplimiento a la nueva regulación.

El fin de esta disposición fue recibido con sorpresa y descontento por los trabajadores bancarios, por lo que los sindicatos del sector sostuvieron que la medida representaba “un retroceso en vez de una modernización”, mientras que la CMF señaló que solo estaban cumpliendo con lo que establece la ley.

Finalmente, gracias a la decisión de la Cámara, con la previa aprobación del Senado, se restableció el feriado bancario de fin de año.

Regresa el feriado bancario: cuándo es y a quiénes afecta

La nueva normativa se traduce en que el próximo 31 de diciembre, aunque sea hábil, no habrá atención presencial al público, marcando la antesala al Año Nuevo.

La normativa quedó despachada desde el Legislativo para ser promulgada por el Gobierno y que tenga validez para el 31 de diciembre que se avecina.