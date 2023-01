El criticado gesto de Gianni Infantino durante el velorio de Pelé

3 de Enero de 2023

El presidente de la FIFA fue criticado por sacarse una selfie frente al ataúd del fallecido astro del fútbol brasileño.

Compartir

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió múltiples críticas por un gesto que realizó durante el velorio de ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento​, ​más conocido como Pelé, quien falleció el 29 de diciembre pasado a los 82 años.

Durante el fin de semana el dirigente suizo visitó el Estadio Vila Belmiro de Santos, donde se instaló la capilla ardiente del tres veces campeón de la Copa del Mundo.

En una imagen que se viralizó en redes sociales se pudo ver a Infantino sacándose una selfie con una persona al lado del ataúd abierto del astro del balompié mundial.

La acción fue duramente cuestionada en redes sociales, en donde se acusó al mandamás de la FIFA de faltar el respeto tanto a Pelé como a su familia.

Venu se «recueillir» au pied du cercueil du plus grand footballeur de tous les temps au stade de Santos, au Brésil, le président de la #FIFA Gianni #Infantino dégaine son portable et photographie cet instant devant le pauvre #Pelé gisant. Quelle indignité, quelle honte. #àvomir pic.twitter.com/C5nqbhLVln — Arnaud Bédat (@ArnaudBedat) January 2, 2023

Las explicaciones de Gianni Infantino

Tras la ola de críticas, Gianni Infantino entregó una declaración en donde se manifestó “consternado” por los mensajes en su contra.

“Estoy consternado después de haber sido informado de que aparentemente algunas personas me están criticando por haberme tomado una selfie y fotografías en la ceremonia de ayer“, señaló el suizo durante este martes.

El presidente de la FIFA agregó que “me gustaría aclarar que me sentí honrado y humilde de que los compañeros y familiares del gran Pelé me pidieran que me tomara algunas fotos con ellos. Y obviamente, inmediatamente acepté”.

“En el caso de la selfie, los compañeros de Pelé pidieron hacer una selfie de todos nosotros juntos pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, para ayudar, tomé el teléfono de uno de ellos y le tomé una foto a todos”, indicó.

Infantino manifestó que “si ser útil para un compañero de Pelé crea críticas, estoy feliz de aceptarlo y continuaré siendo útil donde pueda para aquellos que han contribuido a escribir páginas legendarias del fútbol”.