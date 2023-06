“El de la cantina…”: la mediática pelea entre Claudio Bravo y Coke Hevia por su ausencia en la Roja

6 de Junio de 2023

Claudio Bravo se enfrascó en una áspera discusión en redes sociales con Jorge Hevia, luego que el periodista deportivo cuestionara la ausencia del arquero en los partidos de la Selección Chilena para irse de vacaciones.

Y es que Coke Hevia declaró a RedGol que “si Claudio Bravo prefiere privilegiar sus vacaciones, que está en todo su derecho, creo que ya estamos ya. Porque pucha, la selección no puede ser un festival de reglas que para unos sí y para otros no, y me cuesta entenderlo, sobre todo, viniendo de él”.

Estas palabras fueron compartidas por una cercana al jugador de Betis de España: “Mira Claudio Bravo a Coke Hevia ¿Con qué cara habla de ti? Si no fuera hijo de su padre, no tendría espacio alguno, porque como periodista, es más fracasado que como actor. Tú eres lo que eres, por tu talento y esfuerzo, este otro es un mimo”.

Ante esto, el periodista le respondió a la usuaria, señalando que “tiene que relajarse un poco. A Bravo lo cortó un cuerpo técnico, no el periodismo que pedía que volviera. ¿Se acuerda por qué lo cortaron? Que tenga buen día y mejor pasar”.

Pero luego fue el turno de Claudio Bravo, quien disparó contra Coke Hevia recordando una vieja controversia del periodista.

“Así es, señora, relájese un poco. Acá le dejo un vídeo y se dará cuenta aún más lo relajada que debe estar. No se desgaste con tipos que solo se dedican a destruir. El de la cantina dirá siempre lo que quiera. Pero jamás la verdad”, indicó el futbolista.