Sebastián Sáez, el renacer del longevo goleador del fútbol chileno

Con sus siete goles en la actual edición de la Liga de Primera, Sebastián Sáez es el máximo goleador del fútbol chileno, viviendo un renacer futbolístico en la Unión La Calera tras un complicado 2024 en Huachipato.

En el último partido de los cementeros disputado el pasado fin de semana frente a Deportes Iquique, el Sacha anotó el único tanto del partido para darle el triunfo a su equipo y dejarlo en la séptima posición del campeonato. Ahora, se preparan para recibir a Colo Colo el próximo fin de semana, que se encuentra cuatro puntos por debajo pero con tres partidos menos.

Anteriormente fue el máximo goleador de nuestro fútbol en dos oportunidades: durante la temporada 2012 (13 goles) y en la temporada 2013 (14 goles).

La trayectoria del Sacha

Nació el 24 de enero de 1985 en Argentina. Su debut en el fútbol profesional fue el año 2006 con 21 años vistiendo la camiseta de Tiro Federal de Argentina. Se mantuvo en el fútbol trasandino hasta el 2012 con sus posteriores pasos por Central Córdoba y Talleres de Córdoba.

Ese mismo año tuvo su primera aventura en el fútbol chileno con su llegada a Audax Italiano, donde marcó 30 goles en 41 partidos. Tras un año en los itálicos, el goleador fue parar a territorio asiático, fichando por el Al-Wakrah de Qatar y posteriormente por el Emirates Club de Emiratos Árabes.

En 2019 tuvo su gran retorno al fútbol nacional, donde se ha mantenido hasta hoy. Pasó por Universidad Católica, Unión La Calera, Everton, Huachipato, hasta que a principios del 2025, con 40 años, anunció su regreso a Unión La Calera. Durante su carrera, el Sacha ha disputado 498 partidos, en los cuales ha marcado 237 goles.

Con Universidad Católica ganó los tres títulos de su carrera, un bicampeonato nacional (dos ligas consecutivas) y una Super Copa de Chile.

Sebastián Sáez es un delantero que se caracteriza por su buen juego aéreo. Actualmente, tres de los siete goles que ha marcado en el campeonato han sido con la cabeza. Su pie más hábil también es una de las fortalezas del jugador, destacando con tres goles con la derecha. Además, se destaca por ser un jugador que intenta mucho. En 12 partidos en la Primera División ha rematado al arco en 21 ocasiones, lo que promedia casi dos remates al arco por partido.

“A los 40 no es fácil competir con los jóvenes”

A propósito del gran año que está haciendo y sus buenas actuaciones partido tras partido, el goleador de Unión La Calera se mostró sereno y con los pies en la tierra.

“A los 40 no es fácil llegar a competir con los jóvenes, uno tiene que cuidarse, descansar mucho, mucho gimnasio para competir a la altura y me está resultando. Me lo tomo con tranquilidad, estoy disfrutando esta última etapa de mi carrera, me prometí a mí mismo no renegar y disfrutar“, dijo a la prensa.