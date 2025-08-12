VIDEO – Eduardo Vargas sufrió con el VAR: su gol fue anulado y Audax Italiano quedó con 10

Eduardo Vargas y Audax Italiano sufrieron con la intervención del VAR en la dura derrota ante Deportes Limache, donde complicaron sus chances de pelear por el título contra la U de Chile y Coquimbo Unido.

Los locales partieron ganando con un gol de Guillermo Pacheco a los 16 minutos. Tras ello, los Itálicos lograron el empate rápidamente gracias a Eduardo Vargas, quien se estaba estrenando en las redes del fútbol nacional tras 14 años.

Esta anotación significó un gran desahogo para el delantero chileno, puesto que además de no poder concretar su retorno a la U de Chile, su último gol había sido hace tres meses cuando jugaba en Nacional.

Sin embargo, toda la felicidad de Vargas se desvaneció por completo. Lo anterior, luego de que el VAR llamara al árbitro Gastón Phillippe, quien se dirigió a la caseta para revisar la polémica jugada que marcó la fecha 19 de la Liga de Primera.

En este contexto, el juez verificó que la jugada nace de la falta de Mario Sandoval sobre Misael Llantén, situación por la cual el gol se debía anular. Pero eso no es todo, ya que en las imágenes el árbitro vio que el jugador de Audax Italiano le propinó un codazo al futbolista de Limache.

“Pone en peligro la integridad de su rival. Por ende, se anula el gol y hay tarjeta roja para el jugador blanco“, informó el referí al estadio antes de expulsar al juvenil de Los Tanos.

Tras ello, Deportes Limache aprovechó la superioridad numérica y goleó por 4-0 a Audax, que no gana hace tres partidos y ya empieza a alejarse de la carrera por el título.