Tras dura derrota ante la UC: Aníbal Mosa anuncia salida de Almirón de la banca de Colo Colo

Colo Colo sigue sufriendo en su paupérrimo centenario. El equipo dirigido por Jorge Almirón fue goleado inapelablemente por la UC 4-1 en el estadio Monumental y el entrenador argentino dejaría la banca del Cacique. Así lo dio a conocer Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, tras anunciar la decisión de cesar al director técnico.

“Ya avisaremos quién se hará cargo del equipo a partir del lunes“, indicó Mosa, agradeciendo también la disposición del argentino para lograr un acuerdo que destrabara su salida.

En la misma línea respecto a su sucesor, el mandamás albo clarificó que aún no hay un nombre fijo: “Lo vamos a conversar con los directores. Hay varias ideas dando vueltas. Hay que preparar los partidos con Palestino y el Superclásico“.

Las relaciones, según las palabras del presidente, parecieran haber terminado de forma positiva. “Buscaremos una salida armoniosa, él entregó grandes cosas. Su salida se debe dar con un ambiente de armonía entre ambas partes“, indicó el dirigente.

En ese sentido, Mosa asumió parte de la culpa sobre el presente del Cacique. “Achacarle la responsabilidad solo a él me parece injusto. Todos somos culpables del mal momento, también jugadores y dirigentes“, puntualizó.

“Lo mejor para el club”

Previamente, Jorge Almirón ya había dado luces de su posible salida en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

“Después del resultado estuvimos hablando un poco con el presidente, que es el responsable del club en este momento. Con mi representante también están en charla y vamos a seguir hablando, tal vez es un momento de descomprimir“, dijo el director técnico evidentemente afectado en una sala llena de periodistas, a quienes no les permitió hacer pregunta alguna.

Posteriormente, Almirón trató de desarrollar las razones por donde pasó la derrota ante la UC, sin embargo, no logró hacerlo con éxito: “Explicar lo del partido hoy es muy difícil, el resultado es insólito. Menos de un minuto te hacen un gol el primer tiempo, el segundo tiempo también inicia de esa manera. Partido que es un golpe duro“. 25 y 20 segundos se demoró Católica en anotar al inicio de cada mitad.

Con una evidente molestia, durante algunos minutos del partido el público del Monumental cantó “Almirón ya se va“, algo a lo que el argentino hizo alusión brevemente en su monólogo: “Entiendo lo de la gente“.

“Entre hoy y mañana seguramente van a haber novedades porque se van a juntar ahí para ponerse de acuerdo, descomprimir. De mi parte, decirle a la gente que vivimos momentos muy lindos, hoy es un golpe duro. El año pasado hubo muchos momentos importantísimos, hoy estoy muy golpeado pero veremos que hacer y siempre será lo mejor para Colo Colo“, añadió.

Finalmente, dejó una última frase con la que dio cuenta que lo más probable es que deje de estar al mando del club: “El tema es descomprimir ahora, que creo que es lo más importante, se hablará entre hoy y mañana con el presidente y con mi entorno para llegar a un acuerdo. Lo mejor para el club”.