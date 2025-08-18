Bloque Vial frena la salida de Jorge Almirón: cuánto debe pagar Colo Colo, quién asumiría el interinato y los primeros candidatos que surgen

Jorge Almirón sigue siendo DT de Colo Colo, luego de que el bloque Vial no acudiera a la reunión de directorio de este lunes. De esta forma, la decisión sigue aplazándose.

Tras la estrepitosa caída de Colo Colo ante Universidad Católica el pasado sábado en el Estadio Monumental, el ciclo de Jorge Almirón al mando del Cacique llegó a su fin y solo es cuestión de horas para que se concrete su salida.

Para ello, el directorio de Blanco y Negro se debe reunir para afinar detalles y negociar un acuerdo con el entrenador. El presidente de los Albos, Aníbal Mosa llamó a una sesión extraordinaria este lunes a las 09:30 horas. Sin embargo, el bloque Vial no llegó y nuevamente aplazó la salida de Almirón.

“Lamentablemente se necesita la unanimidad de todos los integrantes y asistimos nosotros, los directores que me acompañan, más los directores del Club Social. Pero lamentablemente el grupo encabezado por el señor Stohwing no dio la unanimidad para que podamos sesionar y poder ver el acuerdo que queremos tener con Jorge Almirón“, expuso el timonel del Cacique.

Pese a que Mosa aseguró que hay un preacuerdo con el representante del técnico, se debe esperar la ratificación del Directorio para concretarlo.

De esta forma, la fecha en que se definirá el adiós del adiestrador trasandino será el martes 19 de agosto a las 15:00 horas, fecha en la que ya se había citado una reunión de directorio.

Allí, con todos los directores presentes se buscará definir la forma en que se materialice la salida del entrenador, puesto que a Colo Colo le correspondería pagar una indemnización de US$ 2.839.000, situación por la cual desde Pedrero esperan un gesto de la otra parte para llegar a un acuerdo por un monto más bajo.

El nombre que suena con más fuerza para asumir el interinato y los otros candidatos que surgen para reemplazar a Jorge Almirón en Colo Colo

En este escenario, y teniendo en cuenta que este sábado 23 el primer equipo juega contra Palestino y el 31 de agosto recibe a la U de Chile en el Monumental, en Blanco y Negro ya tendrían una decisión con respecto al encargado de asumir el interinato: Héctor Tapia.

Esta no sería la primera vez que el actual jefe de las divisiones inferiores toma el “fierro caliente”, puesto que ya lo hizo en 2013, cuando posteriormente fue oficializado como entrenador y salió campeón de la estrella 30 en 2014, manteniéndose en el cargo hasta el 2015. Después de ello, y tras la salida de Pablo Guede en 2018, Tito Tapia nuevamente tomó las riendas del equipo, que si bien no tuvo buenos resultados en el ámbito local, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores de aquel año.

En cuanto a los candidatos que surgen para asumir la banca de los Albos, aparecen Gustavo Quinteros, que fue el antecesor de Almirón y hoy se encuentra sin club.

Otro de los nombres que suenan es el de Juan Pablo Vojvoda, que viene de dirigir a Fortaleza y tuvo un buen paso por Unión La Calera en 2020.

A ellos se suma el de Pablo Vitamina Sánchez. Se encuentra libre desde mayo de este año y su último club fue Liga de Quito, donde pasó a octavos de Libertadores. Para este semestre sonó fuerte en U Católica, sin embargo, Cruzados finalmente contrató a Daniel Garnero.

Tiene una vasta trayectoria en el fútbol chileno, dirigiendo a Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Audax Italiano y Palestino.